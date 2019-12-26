特斯拉在美国遇强劲挑战

26日讯，特斯拉在美国电动汽车市场的主导地位正面临越来越大的威胁，因为其竞争对手Rivian近日获得了新一轮13亿美元的融资，将其2019年的总融资额提高到了28亿美元。

这笔资金是摩根士丹利对特斯拉2019财年资本支出预测的两倍，将使Rivian成为一个“真正的”竞争对手。

“特斯拉今天可能有很大的领先优势，但我们预计这种情况会随着时间的推移而发生改变，”以亚当•乔纳斯（Adam Jonas）为首的一支驻纽约的摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师团队在周二发给客户的报告中写道。

分析人士表示，Rivian吸引的注资可能比福特和通用汽车2020年在电动汽车上的总投入还要多，足以在一个低成本领域建立一个超级工厂。这笔钱也足够制造两到三款新的电动汽车。

亚马逊首席执行官杰夫·贝佐斯表示，投资Rivian的目标是到2030年让10万辆电动货车运输队上路。

目前，特斯拉控制着美国约80%的电动汽车市场，但摩根士丹利分析师团队表示，特斯拉目前的地位“从长期来看是不可持续的”，并预计一家拥有人才和资本的初创企业将成为“下一个强有力的竞争对手”。

此外，分析师还认为，传统汽车制造商对电动车市场份额的侵蚀也在增加。

例如，菲亚特克莱斯勒（Fiat Chrysler）和标致（Peugeot）今年11月宣布的500亿美元的合并就是一个威胁。

在交易宣布时，总部位于洛杉矶的私募股权投资公司Patriarch Organization的首席执行官埃里克•希弗（Eric Schiffer）表示，该交易将在未来5年带来“激烈的竞争”，是特斯拉生存的“最大危险之一”。

本周，特斯拉的股价首次达到420美元，达到了CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）去年提及的每股420美元的私有化水平。

在特斯拉股价突破420美元后，马斯克在社交媒体上调侃称，“哇…股价真高lol”。

去年8月，马斯克曾在社交媒体上暗示，将以每股420美元的价格将公司私有化“有资金保障”，并因此招致美国证券交易委员会（SEC）以误导投资人的罪名起诉。

在随后的16个月中，特斯拉股价在今年6月跌至三年低点，略低于每股177美元，然后回升并在周一突破420美元。

然而，乔纳斯在周一发表的一份报告中称，特斯拉目前的股价对一家汽车制造商来说过高了。

这位分析师指出，投资者最终将不再把特斯拉视为一家科技公司，并导致其股价暴跌至与汽车行业其他公司相当的水平。

摩根士丹利对特斯拉的股票给出中性评级。乔纳斯设定的目标价为250美元，意味着特斯拉的市值从周一的750亿美元降至450亿美元左右，降幅为40%。

“我们不看好特斯拉的长期前景，尤其是随着时间的推移，我们认为特斯拉会越来越像传统的汽车制造商，”乔纳斯表示。“我们已准备好迎接其出现的短暂人气飙升，但对其可持续性表示怀疑。”