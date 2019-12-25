特斯拉神经网络获改进，可探测识别交通灯车道线了

12月25日消息，据外媒报道，特斯拉部分车主已经收到预览版本的“FSD（全自动驾驶）套件”，显示这家电动汽车制造商的神经网络有了长足改进，可以探测和识别出更多常见物体，比如交通灯、垃圾桶以及车道标志等。

特斯拉车主兼发烧友史蒂夫·哈梅尔(Steve Hamel)在收到最新2019.40.50软件更新后，记录了Model 3新增的部分功能，并分享了多张照片。

照片中显示，特斯拉汽车上的神经网络现在能够识别垃圾桶、车道线、道路上绘制的箭头，以及交通灯不断变化的颜色。停车标志和道路标记在最近的更新中也被准确显示出来。在性能方面，哈梅尔在Twitter上称，Navigate on Autopilot等功能已经得到改进。

与Waymo和Cruise等自动驾驶公司不同，特斯拉打算不使用激光雷达（LiDAR）。马斯克解释说，激光雷达在太空中很有用，但用在普通汽车上却显得相当愚蠢。在他看来，只需一套摄像头和一个神经网络足以教会一支车队如何自动驾驶。

特斯拉始终致力于通过该公司车队收集的数据来改进其辅助驾驶软件Autopilot和全自动驾驶套件。然后，这些数据被输入到公司的神经网络中，后者会根据输入的数据进行改进。

过去，特斯拉对其神经网络的官方功能始终保持沉默，直到几天前，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)在Twitter上表示，即将发布的更新软件版本2019.40.50中将包含预览版“全自动驾驶套件”。

这次更新增加了许多新功能，如Driver Profiles、Tesla Arcade Games、Trax以及Tesla Theater等。但除了这些改进之外，此次更新还让人们对全自动驾驶功能“先睹为快”。

当然，特斯拉的新可视化功能只展现了该公司完整自动驾驶解决方案的冰山一角。向该公司车队发布最新的视觉图像表明，特斯拉全自动驾驶功能改进在过去几个月里取得了很大成果。

然而，看到特斯拉的电动汽车识别出道路上原本无处不在的物体，表明Autopilot和全自动驾驶功能正走在通往真正自动驾驶的正确道路上。毕竟，这些看得见的东西已经给人留下深刻印象，支持这套系统的后端技术可能更加先进。