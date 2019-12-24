特斯拉股价连创新高，CEO马斯克身家已增至266亿美元

12月24日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉的股价在近日接连创下新高，这也推动其CEO马斯克的身家上涨，目前已达到了266亿美元。

周一美国股市收盘时，特斯拉股价为419.22美元，较前一交易日收盘时的405.59美元上涨13.63美元，涨幅为3.36%。419.22美元的股价，也已接近马斯克去年8月7日在推特上宣布的每股420美元的私有化提议价格。

特斯拉股价周一达到419.22美元，也就意味着其股价连续4个交易日创下了新高。上周三，特斯拉股票收盘报393.15美元，超过了此前最高的381.5美元而创下新高；随后一个交易日则首次突破400美元，达到了404.04美元；上周五继续上涨，达到405.59美元。

股价连续创下新高之后，特斯拉的CEO马斯克也成了大赢家，持有大量特斯拉股票的他，身家也因为股价上涨而明显增加。

特斯拉今年5月份提交给美国证券交易委员会的文件显示，在5月2日增持超过10万股之后，马斯克所持有的特斯拉股票共有3392.756万股。

按特斯拉周一收盘时的股价计算，马斯克目前持有的股票市值高达142.23亿美元，他所持股票的市值，在近4个交易日增加了13.65亿美元。

当然特斯拉的股票还只是马斯克财富的一部分，除了担任特斯拉的CEO，他还创办了美国太空探索技术公司（SpaceX）和致力于发展地下交通的Boring公司，他在这两家公司也有股份，这两家公司目前均还未上市，不过前者的估值已经超过了300亿美元。

而福布斯实时富豪榜的数据显示，马斯克目前的身家为266亿美元，最近一天增加4.8亿美元，在这一榜单上排在第36位，在他之前的是天然气生产商Novatek的创始人、现任董事长列昂尼德·米赫尔松，身家为270亿美元；身家仅次于马斯克的则是碧桂园的杨惠妍，她目前的身家为264亿美元。