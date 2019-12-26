齐向东：5G时代网络攻击或致灾难事故，AI领域是重灾区

5G给网络安全带来众多挑战，不同的专家给出了不同见解。此前，邬贺铨在接受《5G大家谈》专访时表示，5G安全是把“双刃剑”，5G的虚拟化和软件定义能力，以及开放化等都会引发新的风险，使得网络有可能遭到更多的攻击。360董事长周鸿祎则认为，5G时代安全隐患加剧，车联网可能最先“遇难”。

身为周鸿祎的老搭档，齐向东在安全领域开疆辟土，掌管着一方天地。在他看来，5G对于网络安全行业是好事，它将催促网络安全市场规模的加速扩展。

相较而言，4G时代连接的多是手机，一旦遭受攻击，即便隐私和数据被泄露，也不足以“致命”。而在5G的万物互联时代中，小至日常生活大至社会管理，都会连接到5G物联网中，“这个时候网络一旦遭受攻击，就等于对物理世界的攻击，它产生的后果可能是灾难性的”，因此，未来各个单位对网络安全的投资将发生本质性变化，从政府到企业，都将优先考虑网络安全的投资，网络安全产业也将迎来井喷式的发展。

AI领域最先引发安全问题？

“目前来看，最严峻的挑战是我们5G的应用单位”，齐向东认为，此前不论是政府还是企业，都习惯先建立一套网络，之后再去解决安全问题，这种方法被称为“打补丁式”，“如果在5G时代还是这种方式，将引发灾难性的后果。总结更精炼的话来说，就是网络使用单位在网络建设过程当中产生了关键性的变化”。

那么，5G时代哪个领域安全问题最严重？

齐向东认为是AI。在他看来，5G带来最大变化是物联网，物联网让物体产生智能，智能将替代人工，“比如说自动驾驶汽车、机器人、各种各样替代人工的自动化东西，它们一旦遭受攻击，就会产生物理世界的伤害，而这种伤害在很大程度上是我们所不能够接受的”。

“一个中心加5张过滤网”可保安全？

因此，齐向东提出了“内生安全”的概念。在传统安全中，存在办公网、保密网、互联网等，终端也只有手机、PC和服务器，“所以会存在一些隔离，通过这样的隔离来解决安全问题”。

但是5G时代将没有边界，所有边界都被打开。齐向东认为，未来必须要深入到业务应用层面来寻找解决方案，这就叫内生安全，“把安全系统和物联网系统融合，信息化和安全系统相融合，安全数据和大数据相融合……即‘一个网络安全中心加5张过滤网’，最终就会形成一个安全的网络”。