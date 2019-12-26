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2019年电竞战队总奖金收入：《Dota2》Ti9冠军OG排名第一，超1.1亿元

2019/12/26 11:43:08来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家12月26日消息 据esports observer报道，近日公布了全球的电子竞技战队在2019年获得的总奖金排行，拿下今年《Dota2》Ti9冠军的OG战队排名第一，总奖金为1584万美元（约合人民币1.106亿元）。

据了解，OG战队排在奖金收入第一位；在2019年共获得1584万美元（约合人民币1.106亿元）的奖金，基本上全是2019年的《Dota2》国际邀请赛冠军奖金（《任天堂明星大乱斗》获得了900美元）。

Team Liquid战队排名第二位，总奖金达到940万美元（约合人民币6567万元），不同的是TL在很多游戏均有不错的表现：Liquid的Dota 2分部在2019年国际比赛中获得第二名，收获了446万美元的奖金；CS：GO团队奖金超过231万美元；英雄联盟分部贡献了45.5万美元。

第三位是NRG Esports，总奖金为528万美元（约合人民币3688万元）。NRG战队也在很多游戏有优异的成绩，《守望先锋》、《Apex英雄》、《火箭联盟》、《使命召唤》等游戏均有不错的收入。

此外，排名四到十位的战队分别为Lazarus（422万美元）、PSG.LGD Esports（354万美元）、Cooler Esport（351万美元）、Gen.G（345万美元）、Team Secret（331万美元）、Sentinels（326万美元）和FaZe Clan（317万美元）。

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关键词：电竞电子竞技

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