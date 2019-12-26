OPPO Reno3 Pro 5G搭载骁龙765G，支持4G、5G智能切换

IT之家12月26日消息 今天下午OPPO举行新品发布会，会上将正式发布Reno3系列新品，目前发布会正在进行中。

据介绍，OPPO Reno3 Pro 5G搭载骁龙765G芯片，内置集成SA/NSA双模5G网络模块。实际商用网络环境下，Reno3 Pro下载速度最高速度可以接近运营商5G套餐的速度上限——1Gbps。

此外，Reno3系列首发QQ 5G 1080P高清视频通话，同时在5G网络下，腾讯视频可以实现同屏多视角直播，用户可以自主选择多个视角观看直播。

Reno3 Pro采用了独特的360度环绕式天线设计，全方位布局，无论怎么握持信号依旧稳定；同时，四根天线轮切评估信号，5G下载速率最高提升30%。Reno3 Pro 5G移动网络和Wi-Fi可以同时工作，实现网速叠加，在理想的实验室网络级别环境下，网络下载的总速度可提升28%。

Reno3 Pro搭载了5G智能调度系统—Smart 5G，按需分配带宽和电量。4G能力能解决的事情用普通网速；需要用到5G的时候，无感切换到高速网络。在模拟用户使用习惯的测试中，相比于没有Smart 5G的手机，续航能力可提升约30%。

Reno3 系列搭载30W充电功率的VOOC闪充4.0，20分钟充到50%电量，30分钟充到70%电量，搭配4025mAh电池。