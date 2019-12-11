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沈义人：OPPO Reno3/Pro采用360度环绕式天线设计

2019/12/11 19:20:51来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家12月11日消息 OPPO副总裁沈义人在微博表示，非知名爆料网友再次不靠谱投稿：OPPO Reno3系列用的是360度环绕式天线设计，打游戏/___/___的时候，手机怎么拿都能保持信号稳定。

OPPO Reno3系列5G手机将于12月26日在杭州发布，OPPO Reno3全系内置5G集成芯片，支持SA/NSA双模5G网络。

据了解，OPPO Reno3系列共有OPPO Reno3和OPPO Reno3 Pro两个版本，此前据预约界面信息透露5G芯片方面，OPPO Reno3 Pro将搭载高通5G芯片骁龙765G，而OPPO Reno3将搭载联发科5G芯片；在尺寸方面，OPPO Reno3 Pro机身厚度为7.7mm，OPPO Reno3机身厚度为7.96mm。

▲OPPO Reno3 Pro

▲OPPO Reno3

近日OPPO Reno3 Pro 5G手机已经入网工信部，采用6.5英寸AMOLED打孔屏设计；摄像方面，采用后置竖向排列四摄，为4800万+1300万+800万+200万像素组合，前置摄像头为3200万像素。OPPO Reno3据官方预约信息显示将采用水滴屏设计。

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关键词：OPPO Reno3OPPO

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