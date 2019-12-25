官方趣玩：偶像剧版微信听过吗？

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IT之家12月25日消息 今天下午，微信官方团队表示，#偶像剧版微信#听过吗？只要把微信语言设置为繁体（台湾），你就马上变成台湾偶像剧里的男女主角。
由于繁体中文和简体中文中词汇表达意思不同，同一个繁体中文词汇的表述在简体中文环境中就会出现奇妙的韵味。就好比智能手机和智慧手机的不一样说法。
在繁体中文中，大头贴等于头像，小程式等于小程序，超级好友等于星标好友，扫描等于扫一扫，设定等于设置，贴图市集等于表情。这些你都知道吗？
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