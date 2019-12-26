Redmi 8/Note 8/Note 8 Pro正式在印度公开发售

IT之家12月26日消息 据外媒报道，Redmi 8、Redmi Note 8与Redmi Note 8 Pro现已在印度公开发售，起售价分别为7999卢比、9999卢比与14999卢比。

Redmi 8

Redmi 8配备6.22英寸1520×720分辨率水滴屏，使用康宁第五代大猩猩保护玻璃，搭载骁龙439处理器，后置1200万像素+200万像素双摄，前置800万像素摄像头，支持18W快充，使用Type C接口，支持人脸解锁、后置指纹解锁与红外遥控，保留3.5mm耳机孔，内置5000mAh电池。

Redmi Note 8

Redmi Note 8采用6.3英寸1080P分辨率水滴屏，屏占比达90%，通过莱茵低蓝光认证。

配置方面，Redmi Note 8搭载骁龙665处理器，采用1217超线性扬声器，内置4000mAh电池，支持18W快充与红外遥控，前置1300万美颜相机，后置4800万四摄组合，配备Type-C接口与3.5mm耳机孔。

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8 Pro采用3D四曲面玻璃机身，搭载6.53英寸全面屏，采用COF封装工艺，前置2000万像素摄像头，配备6400万四摄，主摄为三星GW1传感器。

配置方面，Redmi Note 8 Pro搭载Helio G90T处理器，拥有2个ARMCortex-A76和6个Cortex-A55，内置4500mAh电池，配备Type-C接口与3.5mm耳机孔，支持18W快充、多功能NFC以及红外遥控。