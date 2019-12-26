苹果MacBook外接显示器，开启HiDPI后世界清晰了

不知道各位用Mac的小伙伴们有没有这样的痛点呢？



很享受MacBook内置Retina屏幕带来的极致细腻观感，但在工作中又因MacBook的屏幕显示内容太少，不得不外接一台显示器来提高效率，最后又有种种原因（穷），导致你最后没有上4K显示器，而是入手了一台24寸的2K（2560x1440）的显示器。虽然屏幕是大了，但连上Mac后用默认分辨率显示，文字小的简直可以让近视度数再加深几百，特别是用惯内置Retina屏幕后再用这台外接显示器，心里也会产生巨大的落差感。然而系统偏好设置里的显示器分辨率选项只有寥寥几种模式可以选择，选来选去显示效果都不如显示器默认的（没错我用的就是几百块买的松人2K显示器）。

关于HiDPI和非HiDPI的区别，简而言之就是下面一张图。然而系统默认的显示器设置并没有支持2K显示器的HiDPI模式。其实只要进行一些操作，2K显示器也是能开启HiDPI模式的！下面这两个“a”就是分别在开启和关闭HiDPI模式下，用同一缩放率截的图。

如果是用更专业的解释就是：高PPI(硬件) + HiDPI渲染(软件) =更细腻的显示效果(retina)。





下面介绍如何给外接显示器开启HiDPI模式：

1、修改显示设置

使用defaults命令修改com.apple.windowserver.plist里的显示设置。

在终端执行命令：

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.windowserver.plist DisplayResolutionEnabled -bool true

2、获取显示器的供应商ID和产品ID

即DisplayVendorID和DisplayProductID。



在终端执行命令：

ioreg -lw0 | grep IODisplayPrefsKey

终端显示：





如果你此时同时打开了笔记本内置的屏幕，则会显示有两行信息，分别代表内置屏幕和外接屏幕的信息。只需关注AppleDisplay-xxxx-xxxx这一行信息。以AppleBacklightDisplay开头的则是苹果内置显示器的信息。

以我的显示器为例，AppleDisplay-2613-2380的“2613”是DisplayVendorID，即供应商ID；“2380”是DisplayProductID，即产品ID。

3、生成显示器配置文件

浏览器访问此链接，在DisplayProductName填上你的显示器，然后把步骤2获取的DisplayProductID和DisplayVendorID分别填入相应位置，最后点击下载图标，你就会得到一个显示器配置文件。

4、置入文件

新建一个文件夹，命名为“DisplayVendorID-xxxx”，其中xxxx是显示器的VendorID，把步骤3得到的DisplayProductID-xxxx.plist放入文件夹内。

我们的目标就是把这个文件夹复制到下面的目录：

/System/Library/Displays/Contents/Resources/Overrides/

用Finder打开上面的路径（快捷键Shift+Command+G）

可在此文件夹中找到很多显示器配置文件夹，随便进入一个文件夹，如果你看到里面的配置文件是没有“.plist”后缀的，就把步骤3生成的自定义显示器配置文件的“.plist”后缀也删去。我这里是macOS Catalina，都是没有“.plist”。这一步的检查十分重要！！！否则前面的就都白忙活了！！





5、粘贴到系统显示器配置目录



由于macOS默认开启SIP（系统完整性保护），如果SIP是开启状态，将无法对系统文件进行更改，所以要暂时关闭SIP。

在终端执行命令：

csrutil status

可以查看SIP的开启状态。如果显示“System Integrity Protection status: disabled.”代表已经成功关闭SIP。



关闭SIP的方法（摘自网络）：

重启MAC，按住cmd+R直到屏幕上出现苹果的标志和进度条，进入Recovery模式；

在屏幕最上方的工具栏找到实用工具（左数第3个），打开终端，输入：csrutil disable；

关掉终端，重启mac；

重启以后可以在终端中查看状态确认。

注意！如果你使用Catalina，系统根目录是以只读方式挂载的，所以即使关闭SIP也无法修改系统文件。

临时将根目录挂载为read-write（重启电脑后自动恢复为只读），在终端执行命令：

sudo mount -uw / killall Finder

完成上面的步骤后，就能把自定义显示器配置文件夹粘贴到系统目录下了。

安全起见，可以在完成上述步骤后再打开SIP。

6、重启电脑，使用RDM修改分辨率

RDM是一个开源的显示器分辨率修改软件，我已经从GitHub上clone下来，并且编译好了供大家下载。点此下载，口令 19ta。

解压RDM.zip后运行RDM.app，选择你想应用的分辨率即可，带闪电图标的是开启HiDPI的分辨率。

对比（左边的是HiDPI模式）：