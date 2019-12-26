5G超级SIM卡，能打电话还有128GB空间，但我要说：呵呵

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嘿，大家好，我是启人。

又到了每晚“缺德”时间。

这两天，我看不少公众号在宣传一个叫5G超级SIM卡的东西。

从宣传来看，这东西在SIM卡中集成了内存卡的功能，不但能打电话，还有最高128GB的空间。

这可不得了啊。

要知道，在这东西之前，SIM卡的普遍容量仅有128K，仅能存储一些通信录。

如今5G超级SIM卡问世，直接将容量扩充了104万倍。

对于大多数普通用户来说，只要你不往里存片，128GB绰绰有余。

这也意味着，以后买手机，不用再花高价买手机厂商的高配版机型。

直接买128GB的基础版，插上128GB的5G超级SIM卡，坐拥256GB。

更重要的是，如果你换手机，直接把SIM卡拔出来，里面的东西就都跟着带走了，这将大大方便换机流程。

但是，启人要说但是了。

这东西的真实样貌，可能和你想得不太一样，和官方的宣传图，更是差得远。

它不是什么手机都能用的：

首先，苹果手机全系不支持这款超级SIM卡。

其次，就算是开放的安卓手机，也不是都支持的。

这就非常奇怪了。

从官方给出的支持设备列表来看，不但支持设备少，而且，一款5G手机都没有。

明明叫5G超级SIM卡，却不支持5G手机。

看到这里启人觉得这事肯定不对，哪有哪个手机会选择性支持SIM卡啊？

于是我关掉微信，决定自己去找一找相关资料。

结果，我看到了这样的图片:

它的正面，长这个样子。

他的背面，长这个样子...

这哪里是什么5G超级SIM卡，明明是有SIM功能的存储卡。

16年启人上大学时，这种二合一卡我没少做啊，非常简单：

首先，用打火机烤SIM卡背部，等后面的塑料软化后，慢慢将上面的芯片剥下来。

你会看到SIM背部有个芯片，芯片通过5根细丝，连接5个触点。

小心不要弯折SIM卡，别把里面的细丝弄断。

接下来打磨TF卡，首先，用细砂纸抹掉卡正面的LOGO和尾部凸起，让卡变的薄一点（小心不要磨漏了）。

然后，在TF卡背面贴上一层双面胶，将刚刚分离出的SIM卡粘上就行了。（不推荐使用502，胶水会流到金属触点上，不好收拾）

你还可以根据SIM卡和双面胶的宽度，适当减掉一部分SIM卡的边缘。

大功告成，就5分钟的事。

有没有很简单？

哪有什么技术含量？

而且啊，启人我做的这个，想要多大存储容量的，就有多大的。

万一换手机了，也只需要去营业厅换张通用SIM卡，几乎没有成本。

现在我算明白为啥只有部分安卓手机支持了：

因为只有带有TF卡槽的3选2手机，才能插进这东西。

目前大多数旗舰手机自带的UFS 3.0芯片速度远远超过TF卡。

所以在高端4G手机和5G手机里，你几乎看不到内存卡的身影。

TF卡，终究是要被手机历史淘汰的东西。

如今在宣传上，又5G，又超级的，搞这么一出，启人实在是有些疑惑。

当然，也不得不说，对于部分中低端手机来说，这种二合一卡确实有一定的作用，这个我无可否认。

只是...咱们下次宣传的时候，能不能简单点，直接上实物图？

单论东西，没啥问题。

但也得说，这不是未来。

eSIM才是。

（哦对了，差点忘了说报价：32G/99元，64G/199元。比单买TF卡贵不少，不过现在广州联通搞活动，充240话费就送一个64G的，感兴趣的可以去了解一下）





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