苹果股价达285.20美元创下历史新高，年初至今上涨81％

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12月26日晚间消息，苹果公司创下历史新高285.20美元（截止发稿时已涨到286.34美元，上涨2.07%），较前收盘价上涨0.2％。前高点是在12月24日创下。年初至今该股上涨了81％。
标普500指数上涨29%。标普500指数的科技硬件，存储和外围设备分类指数在12月24日创下52周新高，成交量比20天同期平均水平低56%。
当前分析师给出的苹果的12个月目标价为267.64美元，52周低点为2019年1月3日触及的142美元。
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