亚马逊云服务CEO：阿里云在欧美市场影响力还不大

12月27日消息，据国外媒体报道，云计算提供商亚马逊云服务(AWS)首席执行官安迪·雅西(Andy Jassy)日前在接受采访时指出，阿里巴巴有望在云计算领域迎头赶上亚马逊，但其业务目前主要限于中国市场。为此亚马逊计划在人工智能和量子计算等领域继续努力，扩大与竞争对手的差距。

图示：亚马逊云服务首席执行官安迪·雅西(Andy Jassy)在接受采访时提到了阿里巴巴在中国云服务市场正大踏步前进，但表示目前其在美国和欧洲市场的份额很小。

AWS成立于2006年。根据亚马逊发布的最新财报，AWS年营收约为360亿美元，同比增长幅度在30%至39%之间。

“我们曾乐观地认为它会发展为一项真正的业务，但没有人想到它会发展得这么快，”自AWS成立以来一直领导该部门的雅西说。

过去10年，企业已经开始逐步从内部信息系统迁移到云服务。雅西表示，云服务仍有巨大的增长潜力，因为“我们正处于企业和公共部门采用云服务的初级阶段”，而且“美国可能要比其他国家领先12到36个月，具体取决于行业和国家”。

据美国市场研究公司Synergy Research Group的数据，上个季度，AWS在公共“基础设施即服务”和“平台即服务”市场中占有近40%的份额。微软、谷歌和阿里巴巴远远落在其后，但这三家公司正日益缩小差距。

微软击败AWS获得美国国防部价值100亿美元的云服务合同。AWS已就中标结果对美国政府提起诉讼。雅西在接受采访时称赞AWS拥有更多优势。他表示：“我们的大多数客户都详细考察了可比较的技术基础设施平台，他们认为我们领先于任何公司两年时间。”

雅西表示：“我想说，当客户考虑在中国市场使用哪家服务时，我们主要的关注点在阿里巴巴，这是我们最能注意到它们的地方。”“我不认为它们现在在美国或欧洲市场有很大的影响力。”

当被问及未来10年的信息技术时，他表示：“我认为，相对而言，很少有公司会拥有自己的数据中心。”

在需要关注的领域，雅西提到了人工智能和边缘计算，后者是一种能够在客户附近处理数据的技术。

对于人工智能，雅西说：“几乎所有的应用都将以某种方式融入机器学习和人工智能。”

在边缘计算方面，他说：“我认为如果你关注这一领域，你会发现我们的家里、办公室里、工厂里、汽车里、飞机上、轮船上、油田里、农田里将会有数十亿台设备。公司和终端消费者希望获取这些设备正在使用的所有数据，并从中获得更智能的信息。”

AWS在12月初宣布了一项基于云的量子计算服务。“我们在量子计算领域进行了投资，”雅西在接受采访时表示。“我们相信，量子计算得到广泛应用可能还需要几年时间，但我们对其发展潜力持乐观态度。”

在谈到下一个十年的信息技术时，雅西说，“很难说未来十年会发生什么，因为过去十年发生了如此多变化。但我认为，当我们展望十年后，感觉会比过去十年发生的变化更多。”

在用户隐私和避税等问题受到全球严格审查的情况下，像亚马逊这样的科技巨头是否起到带头作用仍是个问题。包括2020年民主党总统候选人、美国参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)在内的一些议员都在呼吁拆分大型科技公司。

雅西说：“如果政府作出的决定得到法律支持，每个人都必须遵守。”“我认为，你还必须考虑到每个公司都各不相同是。Facebook、谷歌、苹果、微软以及亚马逊相互之间截然不同。”

他说：“就我所知，亚马逊的零售业务只占全球零售业务的1%。”“我们的整体市场份额非常小。”而在AWS，“全球97%的信息技术支出仍是在本地，只有3%是在云服务商。然后我们只是占有云服务市场的一部分。”

雅西指出，客户正依赖于新产品和新服务，“因此，我认为没有必要去试图拆分这些公司。”