苹果股价今年涨超80%：年初遭唱衰，十年来表现最好

12月27日消息，据外媒报道，美国当地时间周四，苹果公司股价再次上涨，创下新的高位纪录，这家iPhone制造商有望实现10年来的最佳年度业绩。

在圣诞节休市后的第一个交易日，苹果股价上涨了1.6%。市场研究机构Evercore ISI的调查显示，得益于假日购物季的早期消费数据强劲，苹果产品（特别是AirPods和iPhone）被大量顾客列为愿望清单上的“必需品”，为市场带来了积极的基调。

截至周四，苹果在本月的18个交易日中只收低了五次。今年12月，苹果股价较上月上涨逾7%，有望迎来2019年第10个上涨月。

作为美国最大上市公司，这轮反弹促使该股今年的涨幅超过80%，市值增加了约5300亿美元。这一涨幅超过了标准普尔500指数中除5家公司以外的所有公司市值，是英特尔市值的两倍。

大约10年前，随着股市开始从金融危机中复苏，苹果公司2009年全年股价飙升近150%。该公司2019年的涨势轻松超过了标准普尔500指数近30%的涨幅，也超过了其他大型股的涨幅。微软今年以来的涨幅超过55%，亚马逊涨幅约为23%，不到苹果涨幅的三分之一。

苹果股价今年波动异常剧烈。1月2日，苹果发布了明确的负面消息，近20年来首次下调了收入预期。这一消息引发了大规模抛售，但股价很快反弹，全年持续走高。有迹象显示，贸易紧张局势正得到缓解，这为股市提供了稳定的宏观经济推动力。

考恩(Cowen)分析师克里什·桑卡尔(Krish Sankar)在12月17日的一份报告中说，苹果“今年伊始发布了一份出人意料的负面预告，随后由于iPhone销量放缓、缺乏明确的5G战略以及贸易紧张局势，加剧了上半年对该股看跌情绪。但在下半年，这种情绪变得积极起来”。

桑卡尔将市场情绪的转变归功于苹果服务业务的增长，该部门始终是分析师关注的焦点，推出了流媒体视频产品和基于订阅的视频游戏服务。更重要的是，华尔街预计苹果将于2020年推出5G iPhone，并对其潜力保持乐观。

多家公司最近都上调了苹果目标股价，苹果下一代产品被广泛认为是最重要的驱动原因之一。

除了考恩本月早些时候将苹果目标从290美元上调至325美元外，派杰(Piper Jaffray)上周也将其目标上调了15美元。此外，韦德布什证券公司将苹果目标价格上调至350美元，预计下一代iPhone将在速度和功能上比iPhone 11有更大进步，iPhone 11的表现也比许多人预期的更好。2019年，iPhone销售额约占苹果总收入的55%。

苹果股票的平均目标价约为268美元，这意味着比目前的交易水平低约7%。尽管如此，华尔街仍普遍看好苹果股票，有28家公司建议投资者“买入”该股。相比之下，14家公司的评级为“中性”，只有7家公司主张“卖出”。

苹果股价即将面临的考验将在1月下旬到来，届时预计其将公布2020财年第一财季财报。分析师预计获利增长超过8%，营收增长4.5%。Bloomberg MODL估计，预计该季度iPhone销量约为6670万部，同比增长约0.8%。苹果手机的平均售价预计为781.35美元，比去年同期下降4.1%。