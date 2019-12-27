消息称两家苹果供应商寻求资金，拟在越南增产AirPods

12月27日消息，据外媒报道，据知情人士透露，苹果供应商GoerTek和Luxshare正在寻求数亿美元资金支持，以在越南扩大生产AirPods和AirPods Pro。此举在某种程度上是为了使苹果的供应链多样化，但也会促使苹果制造业务转移往国外。

在越南组装和制造有线耳机和Lightning线缆多年后，GoerTek于7月份开始试生产苹果的AirPods。当时，熟悉情况的消息人士声称，苹果要求零部件供应商支持GoerTek的努力，尽管最初的生产规模很小。

付费科技媒体The Information的最新报道首次表明，试运行后AirPods的组装数量将会增加。报道中还指出，从中国采购的零部件很容易运往越南，而越南的劳动力成本约为中国的三分之一。

苹果于2016年推出AirPods，这是苹果首次进军真正的无线耳机市场。在取得了立竿见影的成功后，该公司在2019年初推出了第二代设备，这款设备配置高效的H1处理器，增加了智能助手Siri。

苹果在10月份发布了AirPods Pro，该产品提供了人们期待已久的降噪功能、完全重新设计的底盘、新的音频技术等。AirPods Pro获得了绝大多数人的正面评价，与旧机型相比，它提供更高的音频质量、更好的适配性和更强的功能。