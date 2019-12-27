腾讯反舞弊调查60余人被辞退，10余人被移送司法机关

IT之家12月27日消息 腾讯发布反舞弊通报称，2019年前三季度，腾讯反舞弊调查部共发现查处违反“高压线”案件40余起，其中60余人因触犯“高压线”被辞退，10余人因涉嫌违法犯罪被移送公安司法机关。

腾讯表示，在相关案件中，腾讯的供应商或业务合作伙伴向腾讯公司工作人员行贿；或者通过其他手段谋取不正当利益的，都将被列入腾讯黑名单，永不合作，不再接受其提供的任何产品或服务。如违反国家规定，还将移交工商、公安等执法机关处理。

以下为通报全文：

2019年腾讯发布了全新的使命愿景和价值观。“用户为本,科技向善”是我们新的使命愿景，“正直、进取、协作、创造”是我们新的价值观。

腾讯文化历经了三次迭代升级，正直始终贯穿于我们的文化基因之中，我们鼓励员工“坚守底线、以德为先，坦诚公正不唯上”，我们确信坚守正直才能真正将社会责任融入产品及服务之中。

为贯彻落实正直的企业文化，确保“知言行”的高度统一，我们发布了《腾讯阳光行为准则》，明确了“腾讯高压线”。“高压线”作为腾讯文化的重要组成部分，是腾讯文化和价值观所不能容忍的行为界线，员工个人行为一旦触及此界线，一律开除。

令人惋惜和痛心的是，仍有极少数员工未能抵挡住利益诱惑，利用职权做出了损害公司利益的行为，伤害了客户及合作伙伴对腾讯的信任，甚至以身试法，一步步迈入违法犯罪的深渊，对员工自身包括对其家人都造成了无可挽回的伤害。

2019年前三季度，腾讯反舞弊调查部共发现查处违反“高压线”案件40余起，其中60余人因触犯“高压线”被辞退，10余人因涉嫌违法犯罪被移送公安司法机关。

上述违规行为主要集中在侵占公司资产、收受贿赂等方面，以下为相关典型案例：

1、TEG客户服务部/游戏服务中心员工胡星昊利用职务便利，侵占公司财物，其行为违反了“腾讯高压线”已被公司辞退。同时，胡星昊因犯职务侵占罪被依法追究刑事责任。

2、PCG体育运营部/体育视频中心某业务组长覃绍林利用职务便利，侵占公司财物，其行为违反了“腾讯高压线”已被公司辞退。同时，覃绍林因犯职务侵占罪被依法追究刑事责任。

3、IEG市场平台部/内容营销中心某业务组长王波利用职务便利，侵占公司财物，并利用公司资源为外部人员谋取利益，收取好处费，其行为违反了“腾讯高压线”已被公司辞退。同时，王波因犯非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪等数罪被依法追究刑事责任。

4、IEG增值服务部/发行线运营开发中心员工郑阳与外部人员相互勾结，利用职务便利，侵占公司财物，其行为违反了“腾讯高压线”已被公司辞退。同时，郑阳因犯非法获取计算机信息系统数据罪被依法追究刑事责任。

5、PCG内容平台部/品类运营中心员工王峰明、李昕、PCG短视频平台产品部/影视综生活中心员工张爽接受已离职员工郑炜请托，利用职务便利为郑炜谋取利益，收取好处费，该三人的行为违反了“腾讯高压线”已被公司辞退。同时，王峰明、李昕、张爽、郑炜四人因涉嫌犯罪，已被移送公安机关。

6、CSIG云业务拓展部/金融拓展中心某业务总监李文涛利用公司资源为外部人员谋取利益，收取好处费，其行为违反了“腾讯高压线”已被公司辞退。同时，李文涛因涉嫌犯罪，已被移送公安机关。

7、CSIG云业务拓展部/华北业务拓展中心员工王宇利用职务便利，侵占公司财物，其行为违反了“腾讯高压线”已被公司辞退。同时，王宇因涉嫌犯罪，已被移送公安机关。

8、原OMG汽车业务中心员工张楠利用公司资源为外部人员谋取利益，收取好处费，其行为违反了“腾讯高压线”已被公司辞退。同时，张楠因涉嫌犯罪，已被移送公安机关。

9、原SNG社交网络事业群/社交平台部/开放产品中心某业务组长罗哲利用公司资源为外部人员谋取利益，收取好处费，并在外部供应商的帮助下，侵占公司财物。其行为违反了“腾讯高压线”已被公司辞退。同时，罗哲因涉嫌犯罪，已被移送公安机关。

10、PCG视频平台运营部/节目运营中心员工李煜和PCG腾讯视频游戏中心员工宋健利用职务便利为外部人员谋取利益，收取好处费，两人的行为违反了“腾讯高压线”已被公司辞退。同时，李煜、宋健因涉嫌犯罪，已被移送公安机关。

11、IEG北极光工作室群/天狼工作室员工陆文杰利用职务便利，侵占公司财物，其行为违反了“腾讯高压线”已被公司辞退。同时，陆文杰因涉嫌犯罪，已被移送公安机关。

12、CSIG云业务拓展部/销售规划与运营管理中心员工王卓利用公司资源为外部人员谋取利益，收取好处费，其行为违反了“腾讯高压线”，现已被公司辞退。

13、IEG天美工作室群/天美J1工作室某业务总监肖福根与外部供应商之间存在经济往来，其行为违反了“腾讯高压线”，现已被公司辞退。

14、PCG短视频平台产品部/时尚生活品类运营中心员工张妮和PCG短视频平台产品部/时尚生活品类运营中心员工刘书含利用职务便利为外部人员谋取利益，收取好处费，两人的行为违反了“腾讯高压线”，现已被公司辞退。

15、PCG社交平台产品部/平台增值中心员工谭柯利用职务便利，向其有业务关系的供应商负责人借款，并收受多家供应商礼金、红包，其行为违反了“腾讯高压线”，现已被公司辞退。

在相关案件中，腾讯的供应商或业务合作伙伴向腾讯公司工作人员行贿；或者通过其他手段谋取不正当利益的，都将被列入腾讯黑名单，永不合作，不再接受其提供的任何产品或服务。如违反国家规定，还将移交工商、公安等执法机关处理。

附2019年新增永不合作主体清单：

上海梵一文化传播有限公司

成都卓越动力科技有限公司

四川傲娇文化传媒有限公司

成都麒漫科技有限公司

北京德感斋幸福品牌管理有限公司

北京方格映画文化传媒有限公司

中山壹朵光电科技有限公司

深圳多域畅游信息技术有限公司

浙江智腾信息科技有限公司

洛阳网开电子商务有限公司

河南众广信息科技有限公司

河南合之润文化传媒有限公司

河南春暖花开网络科技有限公司

山东聚点文化传媒有限公司

河南盛华电子商务有限公司

青岛自己家信息科技有限公司

我们鼓励所有员工及供应商/业务合作伙伴通过以下方式举报涉及腾讯员工的任何已经发生或可能发生的贪腐、舞弊及违规行为：

举报邮箱:[email protected]

微信公众号：阳光腾讯（tencentsunshine）

举报电话:+86-755-86013470（留言电话）

邮寄地址：中国广东省深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦

腾讯集团反舞弊调查部