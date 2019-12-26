全球科技公司2019年终市值排名：苹果居首，腾讯失去“亚洲一哥”

北京时间12月26日消息，2019年，随着科技周期的出现，投资者开始考量经济复苏等因素，亚洲科技公司的市值取得了显著增长，阿里巴巴集团的市值更是远超5000亿美元。

▲阿里在香港二次上市

在经济衰退担忧被一扫而空，低利率政策在全球盛行的背景下，分析师认为股市将在明年吸引更多投资，亚洲领先科技公司的市值可能会进一步增长。

《日经亚洲评论》编制了一份截至2019年12月20日的亚洲以及全球公司的市值榜单，并与他们在2018年年底的市值进行了对比。

从全球来看，科技公司占据了前十榜单中的七席。刚刚上市的沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)以1.89万亿美元的市值位居世界第一。苹果公司排在第二位(科技公司第一)，市值为1.24万亿美元，同比增长66%；微软公司位居第三，市值为1.20万亿美元，同比增长54%。谷歌母公司Alphabet、亚马逊、、Facebook、阿里、伯克希尔、腾讯、摩根大通排在第四至十位。

阿里成为“亚洲一哥”

榜单显示，截至12月20日，阿里的市值飙升至5700亿美元，自2014年上市以来首次成为亚洲科技公司“一哥”。从全球来看，阿里排在第七位，稍微落后于排在第六的Facebook(5880亿美元)，领先排在第八的伯克希尔-哈撒韦公司(5540亿美元)。阿里今年的市值较去年年底增长了60%，远高于亚马逊公司的20%增幅和谷歌母公司Alphabet的29%增幅。

“中国持续增长的实际可支配收入，更多新城市加强他们的城市等级，都对阿里的股票表现起到了助推作用，”北京咨询公司亿欧国际分析师伊凡·普拉托诺夫(Ivan Platonov)表示。他指出，和硬件、物流以及其他领域不同的是，阿里目前为止的最大收入来源——零售——并不是非常易于受到外部环境的冲击。“全球投资者似乎也这么认为。”他说。

全球公司的市值排名

今年11月，阿里在香港完成了二次上市。投资者在阿里香港IPO过程中迅速认购了逾110亿美元的股票，使得阿里香港上市获得了多倍超额认购。

腾讯失去桂冠美团崛起

2018年，腾讯还是亚洲科技公司的领导者，但是由于广告销售下滑，受到字节跳动公司崛起的影响，腾讯市值在亚洲科技公司中跌至第二，市值为4590亿美元，同比增长20%。另外，腾讯的核心游戏业务还遇到了监管麻烦。今年，中国监管部门批准的游戏变少，而且对未成年人的游戏时间施加了更严格限制。

美团点评公司成为了中国科技行业一颗冉冉升起的新星。2019年，这款由腾讯支持的超级应用市值增长了一倍以上至760亿美元。一股倡导吃健康清淡食物、饮品以及夜间小吃的新兴趋势推动美团核心外卖服务实现盈利。

随着科技周期触底反弹，科技领域半导体制造商的市值实现了大幅增长。投资者赌定存储芯片行业将迎来复苏，推动三星电子市值在今年增长39%至3200亿美元。今年7月，台积电在经历了数月的增长放缓后迎来复苏。10月，台积电将2019年的资本支出从原先的大约100亿美元提高到150亿美元。截至12月20日，台积电的市值为2830亿美元，同比增长49%。另外，排在全球前50位的其他科技公司还包括中国移动，市值为1680亿美元。

以下是进入全球市值前50位的重点公司排名：(截至2019年12月20日，名称、市值)

1.沙特阿美1.89万亿美元

2.苹果1.24万亿美元

3.微软1.20万亿美元

4.Alphabet 9310亿美元

5.亚马逊8860亿美元

6.Facebook 5880亿美元

7.阿里巴巴5700亿美元亚洲科技公司第一

8.伯克希尔-哈撒韦5540亿美元

9.腾讯4590亿美元亚洲科技公司第二

10.摩根大通4300亿美元

15.三星电子3200亿美元亚洲科技公司第三

22.台积电2830亿美元

49.中国移动1680亿美元。