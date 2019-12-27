亚马逊申请专利，扫描双手就知你是谁

12月27日消息，据外媒报道，如今前往亚马逊无人便利店Amazon Go的顾客，需要扫描智能手机上的应用程序才能进入其中，但该公司申请的新专利将来只需扫描双手就能识别购物者身份并结账。

美国专利商标局于当地时间周四公布了亚马逊的一项专利申请，这是一种非接触式扫描系统，可通过扫描手掌特征(包括皱纹和静脉)来识购物者身份，而不需要再刷脸。

虽然专利申请文件并不意味着亚马逊肯定在开发此类技术，但此前已有报道称，亚马逊正在测试一项新技术，允许全食超市(Whole Foods)的顾客在结账时扫描手部进行支付，而不需要刷卡。

如果这项技术真的投入使用，亚马逊似乎考虑在其Amazon Go中使用。申请文件中列出的许多发明者都是Amazon Go的员工，其中包括始终担任Amazon Go技术主管和亚马逊实体零售计划副总裁的迪利普·库马尔(Dilip Kumar)。

然而，使用全新的生物识别方式也可能会给亚马逊带来更大挑战，该公司已经因与其产品相关的隐私问题而面临越来越严格的审查，这些产品包括语音助手Alexa和家庭安全设备Ring。亚马逊发言人拒绝置评。

在周四公布的专利申请中，发明人描述了“一种扫描仪设备，用于获取扫描仪视野内用户手掌的原始图像。第一组图像描绘手掌外部特征，如用户手掌上的线条和折痕，而第二组图像描绘内部解剖结构，如静脉、骨骼、软组织或皮肤表皮下的其他结构“。

发明人还设想，可以在任何给定位置的入口或出口处放置扫描仪，并将扫描与个人帐户相关联，使得“用户从库存位置挑选物品并离开后，亚马逊可以通过他们的帐户收费”。

自近两年前在西雅图总部一楼首次亮相以来，亚马逊已经在美国开设了24家Amazon Go门店。这些无人便利店的顾客在进入之前必须在旋转栅门上扫描特殊的亚马逊应用程序。

然后，门店依靠传感器和摄像头组合，允许购物者将食物或饮料从货架上取下然后离开，而不需要停下来排队付款。在他们离开后，他们的关联账户会自动付费。