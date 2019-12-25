亚马逊卖家雇“水军”虚拟评价，每条价格15欧元

北京时间12月25日早间消息，据外媒报道，当在网上买东西的时候，许多人依靠顾客的评价来了解产品的效用和性能。但是，有许多卖家通过购买虚假评价来影响消费者。

据英国《每日邮报》报道，亚马逊等电子商务平台上的某些卖家会去购买虚假评价，价格约为每条1200卢比（15欧元，约合人民币117元）。该报告称，"流氓营销公司以每次13欧元的价格出售热情洋溢的评价"，并补充说，这些公司每次评论收费15欧元，但打包购买时则会打折。德国一家名为AMZTigers的评价公司的员工告诉《每日邮报》，评价可以根据不同平台来量身定做，并可以根据电商平台的要求进行更改。

虚假评价是如何工作的？

这些评价公司拥有庞大水军，可在电商平台上发布四星级和五星级的评价。这些水军必须购买产品，才能在他们的账户上获得“验证买家”标签，而评价公司会偿还他们产品购置成本，并支付少量费用作为评价回报。

“我们帮助您从真实的人那里获得经过验证的评论，”AMZTigers的网站说，“我们在欧洲的60000余名产品测试人员可专门进行快速、可靠的评价。”这家评论公司还表示，由于五星评级容易引起怀疑，因此很少使用。对于500个五星级评价，AMZTiger收取394620卢比或5000欧元（约合人民币38794元）。

虽然亚马逊一直在打击虚假评价，并删除了其中一部分，但只要亚马逊不停止其产品排名做法，虚假评价就不会停止。“只要亚马逊对产品进行排名，这项业务就会存在，问题就会一直存在。亚马逊需要做更多，”科技行业专家李大卫（David Li）表示，“他们需要调整算法，以便更好地抓住虚假评论员，并对其进行处罚。”

与此同时，亚马逊也在与假冒产品进行斗争，这些假冒产品甚至导致鞋业巨头耐克取消了与该平台的交易。耐克目前正在从这家电商平台上撤下其产品。