贝佐斯给前妻368亿美元，可他身家今年仅少了131亿

网易科技讯12月24日消息，据外媒报道，《福布斯》杂志通过对2200多名亿万富翁在2018年12月28日至2019年12月13日期间的净资产变化，列举出今年的最大赢家和最惨输家，其中欧洲首富伯纳德·阿尔诺(Bernard Arnault)、Facebook首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）成了最大赢家，而亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）却损失惨重。

对于净资产达数百亿乃至上千亿的“超级富豪”们来说，2019年堪称是个“丰收年”，资产增长最多的五个人财富共增加了1120亿美元。这远远超过了2018年的增幅，当时五大赢家的财富总额只增加了480亿美元。推动这些人财富激增的主要因素是，他们所在公司股价大幅上涨。

今年最大的赢家是法国奢侈品巨头路威酩轩集团(LVMH)董事长阿尔诺，其财富增长超过400亿美元。他如今是地球上第三富有的人，也是净资产超过1000亿美元的三个人之一。排名第二的是扎克伯格，他是去年最大的输家。在去年亏损187亿美元后，今年却发生惊天逆转，财富增加了221亿美元。

同样，去年最大的赢家贝索斯今年却成为最大的输家之一，因为他与结婚25年的妻子麦肯齐·贝索斯(MacKenzie Bezos)达成了离婚协议，分给对方约300亿美元财富。但在过去一年中，贝索斯的财富只减少了131亿美元，亚马逊股票上涨了18%帮助抵消了大部分损失。

下面就是今年最大的赢家：

1.伯纳德·阿尔诺(Bernard Arnault)，新增400亿美元，净资产1077亿美元

对于阿尔诺来说，今年堪称赚得盆满钵满。LVMH旗下拥有路易威登(Louis Vuitton)、宝格丽(Bulgari)、迪奥(Dior)和芬迪(Fendi)等70多个品牌。LVMH的股价在2019年上涨了约54%，在不到四年的时间里上涨了近两倍。

今年11月份，LVMH宣布了其有史以来最大的一笔收购，同意斥资162亿美元收购拥有182年历史的珠宝商蒂芙尼公司(Tiffany&Co)。这笔交易预计将在2020年中期完成。阿尔诺在11月接受《福布斯》采访时表示：“我每天早上都在想的是，十年后品牌的吸引力应该会和现在同样强，这才是我们取得成功的关键。”

2.马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)：新增221亿美元，净资产720亿美元

随着2020年美国总统选举的临近，扎克伯格继续招致批评，包括多位总统候选人和Twitter首席执行官杰克·多西(Jack Dorsey)等亿万富翁。多西在10月份采取激进举措，从自己的平台上删除了所有政治广告。然而，Facebook当月的季度业绩却超出了分析师的预期。Facebook还在2019年推出了各种新举措，包括Facebook News和Facebook Dating。Facebook股价在过去一年里飙升了48%。

3.阿曼西奥·奥尔特加(Amancio Ortega)：新增173亿美元，净资产749亿美元

在经历了平淡无奇的2018年之后，奥尔特加旗下时装零售集团Inditex的股价今年上涨了近34%。Inditex旗下最著名的服装品牌是Zara。在11月的中期报告中，该公司宣布，在扩大Zara全球业务的同时，也始终在削减运营费用，并在南非、哥伦比亚、菲律宾和乌克兰增加了网店。奥尔特加拥有Inditex约60%的股份，该集团旗下品牌还包括Massimo Dutti,、Pull&Bear和Bershka。

4.史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer)：新增163亿美元，净资产563亿美元

鲍尔默曾在2000年到2014年之间担任微软首席执行官，帮助这家市值1.18万亿美元的科技公司度过了动荡时期。2019年，得益于在商业云计算服务领域的扩张，微软收益持续增长。该公司还在9月份宣布了高达400亿美元的股票回购计划，并将季度股息提高了11%，大幅提振了股价。

5.穆凯什·安巴尼(Mukesh Ambani)：新增161亿美元，净资产614亿美元

这是安巴尼连续三年进入最大赢家名单，他旗下信实工业(Reliance Industries)集团2019年表现强劲，有望在2020年3月31日之前偿清所有债务。信实工业涉足石油、天然气、电信和零售等行业，该集团8月同意以150亿美元价格将其石化和炼油业务的20%股权出售给沙特Aramco。12月份，信实工业宣布与英国石油公司(BP)成立燃料零售合资企业，将在印度各地推出Jio-BP品牌的5500个加油站。安巴尼是信实工业董事长和首席执行官，该集团由他已故父亲在半个世纪前创立，当时只是一家小型纺织品制造商。

2019年最大输家：

1.阿齐姆·普兰吉(Azim Premji)：减少141亿美元，净资产72亿美元

3月中旬，印度科技大亨普兰吉宣布，他将IT外包公司Wipro Limited价值75亿美元的股份转移给其慈善基金会。据称，此举使他的捐款总额达到210亿美元。父亲去世后，普兰吉于1966年从斯坦福大学辍学，接管了家族的食用油企业。随后，他将业务转移到软件领域，并将该业务发展成年收入85亿美元的庞然大物。

2.杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)：减少131亿美元，净资产1097亿美元

贝索斯和妻子麦肯齐于2019年1月宣布，结束持续了25年的婚姻。作为离婚协议的一部分，贝索斯将他所持亚马逊股份中的25%转让给麦肯齐，后者现在拥有这家电商巨头约4%的股份。在7月份协议最终敲定后，福布斯估计贝索斯的净资产减少了368亿美元。但自那以后，亚马逊股价不断上涨，抵消了大部分损失。

3.苏巴·钱德拉（Subhash Chandra）：减少34亿美元，净资产6.6亿美元

印度媒体巨头埃塞尔集团(Essel Group)董事长钱德拉经历了坎坷的一年。今年1月，有报道称，埃塞尔正受到印度严重欺诈调查办公室的调查，但他否认了这些指控。自1月初以来，埃塞尔集团旗下媒体公司Zee Entertainment Enterprise股价暴跌41%。另一家公司Dish TV India也举步维艰，其股价在同期内下跌了65%。埃塞尔集团正在剥离部分资产以偿还贷款，今年7月，该集团以6亿美元价格出售了Zee Entertainment Enterprise 11%的股份。

4.特拉维斯·卡兰尼克(Travis Kalanick)：减少31亿美元，净资产28亿美元

网约车公司Uber进行了今年最受期待的IPO之一，但却在股市遭遇惨败。自5月份公开上市以来，其股价已经下跌了30%以上。这压低了前首席执行官特拉维斯·卡兰尼克(Travis Kalanick)的净资产，他在IPO时持有该公司约8.6%的股份。自11月初锁定期到期以来，卡兰尼克已经出售了近90%的Uber股份，价值超过25亿美元。但每次出售，卡兰尼克都必须支付州和联邦资本利得税，这对他的财富也造成不小影响。

5.阎志：减少30亿美元，净资产21亿美元

8月份，阎志旗下卓尔智联集团有限公司报告称，截至2019年6月结束的财年利润下降了74%。在9月份致投资者的一封信中，阎志承认该公司不得不面临的挑战。该公司成立于1996年，最初是一家购物中心开发商，然后进入电子商务以及批发贸易、物流和仓储领域。