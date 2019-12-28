男生追剧不输女生：腾讯视频发布2019年度指数报告

腾讯视频发布2019年度指数报告，从行业广度、内容深度、数据维度三方面，对2019年的视频行业进行解读。

自2017年起，腾讯视频年度指数报告已连续发布三年，2019年的报告涵盖电视剧、节目、电影、纪录片、动漫、短视频、doki、特色（5G）八个篇章，通过剖析平台用户的人群画像、消费习惯、观看选择等行为数据，结合年度的热门作品、媒体数据以及行业发展态势，反映用户态度和需求。

2019年，行业进入冷静期，用户越发注重内容质量，报告显示，“品质上行，数量下行”成为电视剧市场的新常态。腾讯视频共上线国产剧149部，较2018年减少10部，不过电视剧频道单日播放量创下纪录，峰值突破15亿。

另一方面，追剧的用户群体发生变化，男女追剧的比例逐渐拉大：追剧男性占比达到54.3%，而用户构成的改变，影响了电视剧的题材内容变化。报告显示，过去一年间，都市生活剧崛起，情感剧井喷式爆发，剧集题材与类型呈现多元化趋势，诸如《陈情令》《全职高手》《亲爱的热爱的》《怒晴湘西》《知否知否应是绿肥红瘦》等风格多样的作品都获得用户关注。

综艺市场同样呈现了“数量减少，需求增加”的特点。报告显示，2019年腾讯视频上线节目216部，较2018年减少36档，不过综艺频道的人均观看时长35.19分钟，较去年增加了1.55分钟。题材方面，综艺节目涉及的领域不断扩圈，一定程度上为音乐、影视、脱口秀、体育、电竞等领域赋能，观察类节目持续增加，从情感、成长、职场等多个角度出发，关照社会现实，引发用户共情。

综艺节目多元化同样与核心受众的变化相关。从用户画像来看，95后占比高达53.29%，对这部分年轻群体来说，相对于被动投喂，他们更乐于主动表达；对于生活在社会压力下的年轻人来说，综艺节目提供了纾解压力的出口，因此对节目的品质愈发挑剔。报告中的“三期之痒”定律显示，第三期成为用户持续观看节目的分水岭，如果节目质量下行，口碑不佳，那么三到五成的用户很有可能在第三期之后放弃观看，只有优质节目才能保持85%之上的用户留存。

腾讯视频节目运营中心总监李杨还提出了综艺节目的“二八定律”，即20%的节目可以覆盖80%的综艺用户，这说明节目对平台影响力的不断扩大，用户对节目内容的要求也越来越高，他们更愿意精挑细选、宁缺毋滥。

电影、纪录片、动漫等品类也呈现多元化发展趋势。在电影方面，视频网站逐渐成为院线电影的重要宣发阵地，数据显示，预告片的播放量最能反映院线电影的关注度，电影的站内预告播放量越高，其首周票房表现越好。

在纪录片方面，年轻化、生活化为今年最鲜明的特点。纪录片的整体受众呈现出了年轻化的态势，在内容上，具有烟火气、与每个人息息相关的生活感，成为了当下国产纪录片的鲜明特点。报告显示，美食题材占据了腾讯视频纪录片的播放贡献半壁江山。

2019年国漫市场保持高速成长，其外延领域更加成熟，粉丝文化带热的角色偶像、配音演员以及动漫周边等，成为该领域独有的文化现象。

此外，今年报告中的doki、短视频、特色（5G）等篇章显示，年轻消费群体的需求呈现出个性化、兴趣化、多元化的特点。doki篇章分别从艺人与粉丝的角度，总结了艺人的年度表现及粉丝的花样应援。从艺人表现来看，剧越爆艺人越火，爆款和艺人属于互相成就的关系。在粉丝方面，与爱豆共同成长，成了粉丝文化的正确打开方式。公益行动成为粉丝应援的一大亮点。

短视频篇章显示，腾讯视频超过一半的用户会同时消费短视频，其消费需求与消费路径也呈现出多元性。特色篇对网生一代关于5G的认知与需求进行解读。作为孤独的一代，这一群体对于5G产品体验的需求多集中于互动感与陪伴感，未来的沉浸式观剧、互动式观剧、个性化定制受到期待。