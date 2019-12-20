央视曝视频网站会员服务三大陷阱：会员权益受限，协议存诸多问题

IT之家12月20日消息 近日包括腾讯视频/爱奇艺对热播剧《庆余年》所采用的超前点播的方式在网上引起热议。同时有央视记者发现目前许多视频网站的VIP会员“免广告”名不符实，用户时常会遭遇类似于“二次付费”、“自动续费”等陷阱，一起来看一下。

据央视报道，记者走访后发现，许多用户对于视频VIP的免广告并不满意。有接受采访的用户表示视频网站对会员往往是免去视频开头的广告，但是后期会增加诸如视频播放中及片尾广告等变种广告出现的频率。记者调查后发现，各家视频网站的会员免广告仅能免去正片播放前的广告，而弹窗广告、会员广告、暂停页面广告以及小剧场式的中插类型广告让人防不胜防。

同时记者发现，不少视频网站还都对会员免费观看增加附加条款。部分剧集被设置为限时免费，要求用户在48小时内或固定时间内看完，过期后需再次付费。有用户表示，自己交了钱成了会员就有看剧的权利，但网站又说要多交钱而且收的钱相当于季卡和年卡的价格，大家会认为不合适。

除此以外记者还发现一些主流视频网站的VIP续费制度默认为自动续费，有的甚至还是连续包年，非自动续费需要用户向右滑动才能看到。同时视频网站的会员服务协议中存在类似条款：如“有权随时对服务条款进行修改……您继续使用视频服务，则视为您已经接受本协议的全部修改”“有基于自身运营策略单方面决定和调整VIP会员服务内容”等。各大视频网站在服务协议中为自己留下了充足的解释空间，有业内人士表示相关行为违背了《消费者权益保护法》以及《合同法》，属无效条款。