今天小米线下全国百店同开，Redmi K30 5G抢先预售

12月28日，小米线下新零售迎来100多家门店，在全国范围内同时开业，同时千店同庆。据悉这也是卢伟冰正式接任小米中国区总裁后对于线下渠道变革的重要举措。本次100多家门店同开，除了小米之家之外，核心渠道合作伙伴门店占比80%以上。

在一次小米的内部会议上，雷军曾提出要求：小米未来的主要策略就是手机+AIoT双引擎；未来的目标要把5G的危机变成机遇。目标三年决胜中国市场，稳三望一；打法是稳扎稳打，步步为营；三年专项投入50亿以上，铸就新零售铁军。

小米不断在新零售的道路上不断探索：

2015年9月12日，全国第一家小米线下的商场店——小米之家北京当代商城店开业；

2016年2月24日，小米之家正式转型为新零售；

2017年4月8日，北京世贸天阶店正式开业；

2017年11月5日，小米之家的第一家旗舰店——深圳万象天地店正式开业；

2018年10月31日，小米授权体验店正式突破1000家；

2018年12月30日，西北首家旗舰店西安大悦城旗舰店开业，现场邀请了1000名米粉共同剪彩；

截止目前，小米线下终端数量已超过6000家。

小米百店同开，Redmi K30 5G版本抢先预售，还有丰富的伴手礼，爆款一折购资格，购买指定手机送小背包等活动。