消息称索尼PS5或不使用AMD芯片进行实时光追计算

IT之家12月28日消息 据外媒报道，有消息称索尼的次世代主机PlayStation 5也将和微软Xbox Series X一样采用AMD技术，但根据最近的一次泄漏来看，索尼PS5的光线追踪硬件解决方案似乎并不是AMD提供的。

著名消息人士Komachi Ensaka最近发布了一些芯片代号：Sparkman，Arden，Oberon和Ariel，据传前两个与Xbox Series X有关，而后两个则与PlayStation 5有关。

早前有消息称索尼PS5的3D音频将是一大进步，预计将为玩家带来更丰富的游戏体验。而爆料人士发现的Sparkman和Arden中均发现了光线追踪和阴影处理等视觉特效的踪迹，但Oberon和Ariel则没有。如果它们确实由PlayStation 5搭载，那么这将意味着索尼不会使用AMD技术进行光线跟踪和阴影处理。

目前索尼PlayStation 5和微软Xbox Series X尚未完全公开，但有消息称说它们的性能非常接近。有报告称索尼PS5的游戏性能要更好一些，这可能是因为PS5开发硬件和软件处于更高级的状态，微软完全可以利用更成熟的开发套件和软件弥补这种性能差距，比如提供更高级的DirectX开发软件。