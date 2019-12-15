太拗口了！国外网友“diss”微软Xbox Series X命名方式

IT之家12月15日消息 微软近日正式发布次世代主机Xbox Series X。这款主机被人诟病的除了那独特直的长方体造型设计外，更多人吐槽的是它的命名方式，因为实在是太冗杂了。

据外媒报道，已有大量粉丝不满微软“独特”的取名方式，同时有推特网友也称Xbox Series X为“Xbox Sex”或简称“Sex”，即“Series X”的缩写。

同时在Twitter上还有一条很流行的针对微软新主机命名的段子，内容如下：

2020年圣诞假期，当地Target店里

一名家长：我想买个Xbox。

店员：Xbox One X还是Series X?

家长：是的，带X的那个

店员：哪一个Xbox?

家长：Xbox X

店员：哪一个X?One X?

家长：是的，一台Xbox X

店员：等下，哪一个X?

家长：算了，来台PS5吧

业界知名分析师Daniel Ahmad也加入到“diss”队伍中并给索尼提前想好了宣传标语：

PS5，better than SeX！

微软Xbox Series X也被日本网友称为“Xbox Sex”，同时还获得了另一个昵称：Shiri X（尻X）或“Butt X”。Xbox在日本早已存在命名问题。在日本，字母X是batsu，意思是“不”，“不好”，“不可能”，“不好”甚至“徒劳”。batsu这个词也可以表示“惩罚”。而Xbox还被嘲讽地称为“箱”或“盒子”。

在日语中，Xbox Series X是XboxシリーズX（shiriizu X）。但是Xbox X用日语发音时是エックスクックスエックス（ekkusu bokkusu ekkusu），在日本人的耳朵听起来像“Xbox Sex”。