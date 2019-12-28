2019 IPO惨淡，这些独角兽遭遇滑铁卢

将巨额资金注入缺乏可持续商业模式的私人企业，结果已经证明这是个糟糕的主意。尽管Uber、Lyft、Pinterest、Slack和WeWork等公司的IPO遭遇惨败，但你可以确信，它们并不会从中吸取教训。

就算人们一直在大肆宣传这些公司的创新能力，但它们还是步履蹒跚地走出了IPO的大门，每家公司都以本应及其明显的方式遭受到了伤害。他们要么缺乏真正意义上的数字创新，要么拥有一项优质服务却很容易被复制。甚至在WeWork的例子中，它根本什么都没有。

人们很容易将矛头指向创始人，但那些将估值推到难以维持的高度，只是为了制造轰动效应的投资者也难辞其咎。这些公司董事会成员的目的似乎主要是出席会议，享用免费的咖啡和甜甜圈，并领取股票津贴。

这五次IPO失败应该是一个警示故事。

Uber

IPO日期：5月10日

IPO价格：每股45美元

首日收盘：41.57美元

12月24日收盘：30.44美元

下降比率：26.7%

董事会将创始人卡兰尼克扫地下台后，Uber聘请了首席执行官Dara Khosrowshahi来改善公司的声誉。在谴责该公司的“海盗”文化时，Khosrowshahi所做的仅仅是让Uber越过IPO的目标线。但在食品配送服务等领域的投资成本不断上升，导致亏损迅速增加，投资者对该公司的前景感到不安。

Lyft

IPO日期：3月29日

IPO价格：每股72美元

首日收盘价：78.29美元

12月24日收盘：45.70美元

下降比率：41.6%

当Lyft在公开市场上击败了Uber，提高了IPO价格（得益于投资者的强劲需求），并在上市首日实现了强劲反弹的时候，这一切似乎都预示着它即将迎来IPO的良机。事实并没有。虽然该公司的股价有所反弹，但也出现了下跌的趋势，甚至出现了巨额亏损，比如第三季度亏损达4.635亿美元。承诺到2021年实现正向的税息折旧及摊销前利润（即不含坏消息的收益）并没有真正说服投资者。

Pinterest

IPO日期：4月18日

IPO价格：19美元

首日收盘价：24.40美元

12月24日收盘价：18.48美元

下降比率：24.6%

Pinterest的IPO定价低于其最新的融资估值，也因此走向IPO之门的时候并没有很开心。但今年夏天，当其股价收于36.56美元时，它似乎实现了梦想。遗憾的是，继10月份业绩惨淡之后，投资者对Pinterest进行了惩罚（尽管用户有所增长，甚至在广告市场份额上相对谷歌和Facebook也有一定的吸引力）。就目前而言，在投资者假装关心利润等问题的时候，损益表上的赤字实在是太吓人。

Slack

IPO日期：2019年6月20日

IPO价格：直接上市

首日收盘价：38.62美元

12月24日收盘：21.35美元

下降比率：44.7%

狂热的崇拜将这个职场工具推到了独角兽的地位，并引发了人们对它IPO的热切期待。当然，企业应用是一个不错的选择。事实上，Slack的表现也并不差。收入、使用率和付费公司客户的数量都在增长。问题在于，微软透露旗下的竞品拥有的用户几乎是Slack的两倍（Teams，实现基于云计算的工作场所、通信与协作等功能）。批评人士认为，微软的数字可能有点夸大，但Slack的成本正在随着与这家科技巨头的竞争加剧而上升。

WeWork

IPO日期：无

IPO价格：无

下降比率：100%

8月14日，WeWork提交了招股说明书，这份招股说明书成为了这家公司的耻辱。其中部分内容如下：2019年上半年净亏损9.04亿美元，营收15亿美元。这些数据是如此的糟糕，以至于引起整个公司的不满，甚至分崩离析。首先，刚醒悟过来的董事会迫使首席执行官亚当·诺伊曼辞职。一周后，董事会取消了IPO。WeWork的主要投资者软银目前正在艰难地安排救助条款，这引发了人们对该公司能否生存下来的质疑。