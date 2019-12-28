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涉案总金额达5000余万元：网上下载贷款App，款没贷到自己的钱也没了

2019/12/28 17:17:54来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月28日消息 随着网络的不断发展，人们由传统的借贷方式逐渐转成了网贷，一些别有用心之人也盯上了这一领域。央视新闻今日便曝光了一起贷款App引发的诈骗案件，一起来看一下。

上海松江警方近日接到多起报案，受害者表示自己在网上或者手机上看到一款贷款App，但是下载后不但没有贷到款，自己注册时关联的银行卡反而被莫名扣了款。据了解，有的受害者表示自己用手机登录注册App时就显示要验证码，登录完了却贷不了款项，当受害者删了App后发现关联的银行卡里钱就被扣了。

事后经警方调查后发现，这类贷款App共有15款且都属于同一家公司。用户若想“贷款”首先需要完成身份信息、银行卡号、手机号以及验证码等内容的填写。但是据民警介绍，受害者在收到验证码时通常会认为是是验证自己银行卡的因而并没有在意，殊不知该举动是授权该软件对自己银行卡进行小额免密的代扣授权。

除了短信验证码存在猫腻外，这些贷款App的相关协议同样存在疑点：受害者在填写完毕相关信息后会出现三个授权协议书，而一般用户往往会忽视这些授权协议书直接同意并继续操作，而最后打开的却是其它贷款平台界面。据民警介绍，之前出现的三个协议书就相当于不法分子的“免责声明”。

最后警方在证据确凿后展开行动，一举抓获11名犯罪嫌疑人。据介绍，因为这些虚假的网贷App而被骗的受害者往往是征信存在问题因而在正规网贷平台上不能贷款的人且这类人群往往来自全国各地，受害者总数多达19余万人，涉案总金额5千余万元。最后该团伙中7人因涉嫌诈骗罪被警方依法刑事拘留，4人被依法采取刑事强制措施。

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关键词：网贷App央视

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