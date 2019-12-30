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喜加一！Epic免费领取解谜类游戏《塔洛斯的法则》

2019/12/30 8:50:46来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月30日消息 据Epic游戏平台官方消息，现在可以免费领取解谜类游戏《塔洛斯的法则》，截止日期为12月31日12点。

据了解，　《塔罗斯的法则》是一款第一人称解谜游戏，它来自打造出《英雄萨姆》系列游戏的CROTEAM，并且由Tom Jubert (FTL《超越光速》，The Swapper《交易者》) 以及Jonas Kyratzes (The Sea Will Claim Everything)联合创作。

《塔罗斯的法则》：点此喜加一

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关键词：Epic游戏喜加一

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