限时原价又结束了！育碧开启冬季促销：买三免一

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IT之家12月28日消息 据热心网友投稿，育碧游戏平台官方消息，育碧目前已经正式开启冬季促销的“买三免一”活动。
据了解，早在2019年12月17日，育碧游戏平台就开启了冬季节日促销，界面显示最低2.5折起。目前育碧开启了买3款游戏1款免费活动。
根据信息显示，此次《幽灵行动：断点》、《孤岛惊魂5》、《纪元1800》、《刺客信条：奥德赛》等游戏均有活动，共有207款产品（游戏和DLC）。购买3款活动的产品，其中价格最低的1款将免费获得。点此了解更多
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