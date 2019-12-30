英特尔：CPU处理器也能实现光追，《坦克世界》已尝试

IT之家12月30日消息 光线追踪（Ray Tracing），通俗来讲是一种2D屏幕上呈现3D图像的方法，但相比传统“光栅化”在处理光线阴影上的模拟贴图，光追技术则力求更接近于真实世界中光线在场景中的反射、折射以及形成的阴影，技术上想要实现就困难的多。

而光追技术应用在游戏上，那将面临更大的挑战。因为游戏是一种玩家操作的实时人机交互过程，游戏中的每一帧画面都要进行实时渲染，技术上复杂先不说，对电脑硬件性能也提出了更为苛刻的需求。所以，光线追踪一直在视觉技术中被奉为“圣杯”一般的存在，是游戏开发者梦寐以求想要实现的。

据英特尔介绍，基于英特尔研究院（Intel Labs）多年在并行计算研究上的经验，从光线追踪的渲染特性上看，更高效的利用CPU就是实现和优化光追技术的关键。

为了解决光追特效极大耗费性能的难题，英特尔开发的开源软件“Embree”就从根本上优化了性能问题，作为一款集合了一系列高性能光线追踪内核，针对英特尔处理器进行了优化，支持多种高性能指令集，在渲染效率上有明显优势。

前不久《坦克世界》尝试了用CPU跑光追，并且将在未来更新enCore RT引擎的1.4新版本，最大的亮点就是可以在不增加特殊光追硬件的条件下，在DX11显卡上就能支持光追。

由于解决了硬件方面的性能瓶颈，游戏中可以以更高的质量来重建坦克阴影：通过上图可以看到，在开启Ray Tracing特效后，模拟真实阳光照射下柔和阴影确实以假乱真，整体画面细节上的丰富让游戏距离真实世界的画面更近了一步。对于军事模拟类游戏，实时的光线追踪特效重现了真实战场的战斗氛围，代入感十足，为玩家提供更刺激的游戏体验。