外媒：京东方最快明年为iPhone供应OLED屏幕

12月30日消息，据国外媒体报道，半导体显示技术公司京东方（BOE）最快明年为苹果iPhone供应OLED屏幕。

此前在今年8月，外媒曾报道称，苹果对京东方的OLED（有机发光二极体）屏幕测试工作进入最后阶段。现在，最新的报告表明检测结果是乐观的，但最终的结果只能等到2020款iPhone发布后才能确定。

但是一旦良率达到苹果的要求，京东方将锁定iPhone供应商的位置，最快从2020年开始。苹果的OLED手机屏幕供应商是三星电子，但苹果正在试图减少对三星电子的依赖。

韩国分析人士预测，2021年，京东方将为iPhone出货4500万块OLED面板，而三星仍将保留iPhone的大部分订单，但数量将从去年的2.3亿块降至1.5亿块。

随着LCD产能过剩和利润率下降，京东方越来越多地将重点转向OLED柔性面板。本月上旬，京东方曾宣布，它将停止LCD产能投资，转向OLED和Mini LED。

目前，LCD面板仍是京东方的主要收入来源。停止投资LCD产能并不意味着马上放弃LCD，而是指未来将不再大幅投资，因为京东方将把投资重点转向更高端的OLED、Mini LED及Micro LED面板领域。

近几年，中国制造商通过低价成功抢占了LCD市场。比如，过去两年，京东方超过乐金显示（LG Display），成为全球最大的液晶面板制造商。

不过，LCD价格低也导致所有厂商亏损严重。就比如京东方，虽然它的营收仍在增长，但其净利润已大幅下滑。就拿今年第三季度来说，京东方获得了306.8亿元的营收，同比增长了18%，但净利润却同比减少了54.49%，降至1.8亿元。

TFT-LCD、AMOLED以及包括柔性显示等新型显示技术，它们的基础技术都是半导体技术，都可统称为半导体显示。半导体显示可定义为通过半导体器件独立控制每个最小显示单元的显示技术统称。