2019优酷年度弹幕报告出炉：95后女生都是点赞狂人

《2019优酷年度弹幕报告》出炉，“打卡”、“会员”和“甜”成为年度热词。95后女性成为最渴望在弹幕里交流、不吝赞美别人观点的群体。

报告显示，2019年优酷网友贡献了超过10亿条弹幕，68%的用户开着弹幕看视频，同比增加15%。在2019弹幕量排名前十的视频内容中，动漫、综艺各占一席，其余八部都是剧集，边看边聊成为最佳观剧姿势。动漫界常青树《火影忍者》登顶冠军，当之无愧“年度第一弹”；而《东宫》、《都挺好》、《长安十二时辰》、《乡村爱情11》和《这！就是街舞2》等精品剧综也名列前茅。值得一提的是，2016年在优酷独家上线的《微微一笑很倾城》和2018年上线的《镇魂》，均展现出超强长尾效应，至今仍是网友们N刷打卡的好去处。

据统计，在剧集和综艺相关内容中，女性的弹幕行为更为活跃，分别贡献了57%和69%的弹幕量；男性则征战电影和动漫，弹幕占比分别为62%和55%。

用弹幕表达对他人的认同上，不同年龄、性别的用户也有差异：在优酷，开着弹幕观剧的95后用户仅比85后多出8%，但在弹幕里给别人点过赞的却比后者多出了近80%。最爱点赞的是95后女性，数据显示，发弹幕的95后用户中，女性比男性少了7%，但弹幕点赞的却比男性多了40%。

在超10亿弹幕中，“打卡”、“会员”、“甜”分别以459万、298万、225万的提及次数，位列弹幕年度热词前三名。除此之外，“炸”、“南”、“猪跑”、“扒拉”、“盘它”和“雨女无瓜”等弹幕也深受用户喜爱。

优酷相关负责人表示，“在今天，弹幕也成了视频重要且不可分割的一部分，弹幕数量的多寡与质量的高低，反映的是用户与平台共同构建内容生态的热情程度，也是平台青春感与优质生态的重要体现。”