AWSL，名场面，逮虾户...B站2019年度弹幕公布

IT之家12月4日消息 今天哔哩哔哩弹幕网公布了#2019年度弹幕#，恭喜“AWSL”荣登榜首。AWSL表达了我们“被某一事物狠狠击中”的强烈情感体验 。

AWSL源自“啊我死了”首字母缩写，表达“被幸福、快乐、兴奋等喜爱情绪狠狠击中”的强烈情感。AWSL是B站过去一年出现最多的弹幕，总共发送了3296443次。

其他上榜弹幕还有名场面、逮虾户、泪目、妙啊、我可以、欢迎回家、注入灵魂、正片开始、标准结局等。