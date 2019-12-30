李国庆：区块链吸引我的不是技术，而是生产关系重构

在2019新经济年会上，早晚读书总编辑、当当创始人李国庆演讲时提到，区块链对他的吸引不是技术，而是生产关系的重构。

他表示，4年前，大家都在讨论互联网下半场，这是当时的一个基本命题，互联网各个领域都有了1-2个巨头，大树底下不长草，这些巨头不仅像狼一样吃羊，还吃草。

“但是我觉得哪有什么下半场呢。当时我说，我们现在这些看到流量的红利没有了，人口的红利没有了，消费的红利没有了，都是存量时代。”

李国庆表示，4、5年前还没有抖音，拼多多是笑话，现在各个领域都纷纷冒出了新兴市场的新霸主、新玩家。互联网竞争是不断的，创新是无止境的。

他提到，过去20年，互联网很多创业者发了大财，互联网风险投资者也发财了，这有它的合理性。“但如果我们沿袭过去的老路，急剧烧钱、融资，不管今天的资本如何，确实大树底下难生存。”

有没有一种方式能对抗这些巨头、重新发现价值？李国庆表示，区块链设计的经济制度，最重要的是事情的一切贡献者就是股东，比如早晚读书，有没有一种方式不烧钱并能迅速扩张呢，或许可以把早晚读书打造成一个知识贡献者、传播者，用户能够都参与挖矿，都能够有分红的机制。“生产者、使用者能变成一个合作社，不让资本扮演主角，当然不是限制资本，而是不烧大钱。”

要用这套思想，李国庆认为必须要解决三个问题：一是决策机制，能共商、参与者可以通过可信度加权拥有投票权；二是透明度，极度透明才能引导出好的决策，各种信息上链，可追溯，可找得到；当然，这对传统企业是个巨大的颠覆，“构建这个制度有可能在这么多巨头下，新的20年才能杀出一条血路”。