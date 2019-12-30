【视频】就像装了颗18-135mm变焦镜头，vivo X30 Pro快速上手

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几天前vivo正式发布了X30系列，IT之家也是刚刚收到X30 Pro秘银版。作为vivo的第三款5G手机，X30系列不仅首发三星Exynos 980处理器，还在X30 Pro上采用更为高端的5倍变焦潜望式摄像头。其实际体验如何？和正正一起了解一下吧～
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