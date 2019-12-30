华为平板M6开启EMUI 10公测：升级Android 10及方舟编译器

IT之家12月30日消息 根据华为终端的官方消息，华为平板M6系列开启公测升级了，10.8英寸、8.4英寸和高能版三款可升级，官方称新版本系统流畅度进一步提升，用户可以花粉俱乐部App中升级尝鲜。

根据之前的内存版本，华为平板M6将升级至Android 10，，方舟编译器新增支持35+家主流应用；应用助手悬浮窗可隐藏于游戏窗口一侧，便于快速开启游戏加速、免打扰等服务。

内测版更新内容一览：

界面：品质与细节见证美

杂志化页面布局

全新A自动美学排版的杂志锁屏，以及融入杂志化设计元素的系统界面布局，给您带来真正意义的杂志化阅读享受

莫兰迪界面色调

个性不张扬的高级灰色调，使界面显示更温和、细腻、有质感

还原自然的动效

在按压App、卡片、页面转场等场景模拟自然运动，带来手眼心一致的舒畅体验

会员中心

新增会员中心桌面图标，进入会员中心更便捷，为您提供有温度的会员服务

性能：稳定流畅新体验

方舟编译器

新增支持35+家主流应用，提升了响应速度和流畅度

GPU Turbo

通过深度优化，提升了游戏场景系统运行流畅性、稳定性

手机克隆

快速发现并连接，手机克隆速度进一步提升

安全：隐私与数据更安全

形式化微内核

搭载的华为自研形式化微内核，已通过商用OS内核最高等级安全认证

分布式技术

提升与华为其他终端设备连接时设备连接、传输、存储方面的安全性

隐私保护

具备应用沙箱管理能力，应用访问权限管理更规范，用户数据和隐私更安全

智慧助手：越用越懂你

智慧视觉、智慧识屏

扫描商品图片、双指按压屏幕商品图片将自动打开京东页面比价购物

滚屏翻译

阅读长篇外文，双指按压屏幕打开全屏翻译时可进行滚屏翻译

媒体娱乐：更多乐趣

应用助手悬浮窗

隐藏于游戏窗口一侧，便于快速开启游戏加速、免打扰等服务，提升游戏体验