华为平板M6开启EMUI 10公测：升级Android 10及方舟编译器

IT之家12月30日消息 根据华为终端的官方消息，华为平板M6系列开启公测升级了，10.8英寸、8.4英寸和高能版三款可升级，官方称新版本系统流畅度进一步提升，用户可以花粉俱乐部App中升级尝鲜。
根据之前的内存版本，华为平板M6将升级至Android 10，，方舟编译器新增支持35+家主流应用；应用助手悬浮窗可隐藏于游戏窗口一侧，便于快速开启游戏加速、免打扰等服务。
内测版更新内容一览：
界面：品质与细节见证美
杂志化页面布局
全新A自动美学排版的杂志锁屏，以及融入杂志化设计元素的系统界面布局，给您带来真正意义的杂志化阅读享受
莫兰迪界面色调
个性不张扬的高级灰色调，使界面显示更温和、细腻、有质感
还原自然的动效
在按压App、卡片、页面转场等场景模拟自然运动，带来手眼心一致的舒畅体验
会员中心
新增会员中心桌面图标，进入会员中心更便捷，为您提供有温度的会员服务
性能：稳定流畅新体验
方舟编译器
新增支持35+家主流应用，提升了响应速度和流畅度
GPU Turbo
通过深度优化，提升了游戏场景系统运行流畅性、稳定性
手机克隆
快速发现并连接，手机克隆速度进一步提升
安全：隐私与数据更安全
形式化微内核
搭载的华为自研形式化微内核，已通过商用OS内核最高等级安全认证
分布式技术
提升与华为其他终端设备连接时设备连接、传输、存储方面的安全性
隐私保护
具备应用沙箱管理能力，应用访问权限管理更规范，用户数据和隐私更安全
智慧助手：越用越懂你
智慧视觉、智慧识屏
扫描商品图片、双指按压屏幕商品图片将自动打开京东页面比价购物
滚屏翻译
阅读长篇外文，双指按压屏幕打开全屏翻译时可进行滚屏翻译
媒体娱乐：更多乐趣
应用助手悬浮窗
隐藏于游戏窗口一侧，便于快速开启游戏加速、免打扰等服务，提升游戏体验