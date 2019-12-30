中国移动张昊：云原生与泛在计算推动5G和网络转型深化发展

12月30日消息 在“2019中国无线技术大会--5G/MEC/算力网络论坛”上，中国移动研究院网络与IT技术研究所副所长张昊表示，云原生和泛在计算将推动5G和网络转型深化发展。

在张昊看来，5G是一次端到端的技术变革：提供端到端新能力（切片、边缘计算、智能化）；核心网重构（IT化、互联网化、极简化、服务化）；传送网升级（大带宽、高精度同步、支持切片的SPN新系统）；无线网换代（大阵列天线、密集组网、灵活网络）；终端换代（多模多频段、更多形态）。

与此同时，张昊指出：新形势下也要对5G网络有新的思考，产业还面临很多新挑战：云化解耦不充分，实际部署多以两层解耦为主，形成多个“厂家云”；服务化实现不彻底，业务灵活性不足，平台层尚未构建通用能力；算力提供不完整，算力提供协同性不足，缺乏算力协同、共享、交易等机制；运管发展不平衡，网络复杂度极高，缺乏智能化运维手段。此外，5G时代，设备从通用化走向白盒化、定制化；基础从边缘计算走向泛在计算；业务从服务化到云原生；能力从软件定义到智能定义。

张昊表示：云原生将推动5G业务更加灵活便利；基于虚机的编排改造为基于容器和组件的编排；运营商能力的逐步沉淀，进一步提升业务的创造性和灵活性。同时，泛在计算推动未来算力大发展：算力的生成、发现是基础；算力的协同、均衡是核心；算力的合约、交易是关键；打造无处不在的算力是目标。