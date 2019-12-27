中国信通院最新报告：5G基站13万，用户300万

新浪科技讯12月27日下午消息，在中国信通院26日举办的第12届ICT深度观察报告会上，中国信息通信研究院副院长王志勤作了5G成果专题报告。报告指出，2019年是5G的商用元年，全球有32个国家和地区实现了商业应用，有60个网络开启了商用。预计到今年年底，全球5G网络数量会达到65个，终端数量超过200款、基站出货量达到100万，用户数超过1000万。我国在2019年6月6日发放了5G商用牌照，10月底三大运营企业正式开启5G商业应用，预期在今年年底5G套餐的签约用户数量会超过300万，基站数量也会完成13万的发展目标。

以下为报告实录：

2019年是5G的商用元年，是具有里程碑意义的一年，这一年开启了5G商用的征程。2019年5G商业应用进入加速发展的阶段，全球有32个国家和地区实现了商业应用，有60个网络开启了商用。得到大家广泛关注的是美国、韩国、中国以及欧洲，特别是在今年4月份美韩争夺全球5G商用的首发，现在情况来看，韩国和美国的发展情况出现了截然不同的结果，一方面韩国依托在3.5G构建了5G商用网络，在视频方面很多和5G的结合应用，推动5G用户快速发展，截至目前，韩国的用户已经超过了400万。与此相比，美国商业应用以毫米波为主，在覆盖范围和用户成长都是非常有限的。欧洲是在跟随的策略。

5G商业应用在2019年和4G在2010年的商用元年相比较，得出一个结论，5G初期发展速度超过了4G，预计到今年年底，网络数量会达到65，终端数量全球超过200款、基站出货量达到100万，用户数超过1000万，这是超出大家发展预期的速度。

总体来看，目前5G整体发展全球仍然处在初期阶段，一方面业务是以移动宽带增强的场景和部分国家采用固定无线接入场景为主体，行业应用发展处在初步探索阶段，特别是在医疗和工业互联网的领域广为关注。我国在2019年6月6日由工信部向四个运营企业发放了5G商用牌照，10月底三大运营企业正式开启5G商业应用，预期在今年年底5G套餐的签约用户数量会超过300万，基站数量也会完成13万的发展目标。一方面中国移动在今年建设超过五万个基站的同时，中国电信和联通的网络共建共享也得到了业界的广泛关注，双方在区域性进行了相应的合作和划分，到今年12月份，双方开通的共享基站的数量已经超过了2.7万个。广电也在近期逐步公布了网络建设，总体来看，我国四个运营企业都在积极推动独立组网的网络建设的工作。

针对独立组网技术和产业的推进，2019年是5G逐步成熟和完备的过程。一方面从基站设备较早的具备了独立组网和非独立组网双模的功能，站型也出现了系列化的基站，包括宏站等多种站型，2020年也有新版本的基站出台，在功耗和新的功能方面会有进一步的优化，在基站的频段和带宽方面也能够适应国内各方面的需求。

5G终端芯片是用户感受到5G最为关键的一环，在今年特别是针对独立组网支持能力的芯片，从年初开始从海思、高通、MTK等企业相继推出5G双模的芯片，逐步支撑了国内九个相应的品牌和企业，推出了24+7，24款手机和7款其他形态的终端已经实现了组网，整个终端的发展出乎了世界人士的想象。核心网络引入了新型的孵化的架构，针对这个架构在产业界特别是运营企业通过这一年的努力在进一步的优化，通过标准实现的规范来提高不同厂家互联互通，在网络切片方面也实现了功能级能力的实现，但是在自动配置以及不同厂家和不同域之间的协同也进一步的推动。

边缘计算由于在各行各业应用场景不同、产业链各界对本身边缘计算的定位和看法也有比较大的差异，在结构和功能、架构方面是有不同的理解，在未来使用过程中在功能的增强、特别是不同产业的互通和云边协同方面需要进一步的发展和完善。

5G网络建设带动了承载网络的发展，一方面在边缘侧，无线的网络承载网由于三大运营企业采用了不同的技术路线，中国电信和联通基于NSA共享，中国移动采用SPN的模式，不同的场景部署光纤和WGM的方式。核心承载网络方面，在核心云会采用IP+光网络的融合组网。5G的发展会带动整个高速光互联的技术和产业的发展，在今年从50到100G，明年重点推动200G到400G产业的发展，同时在网络切片过程中传输也是作为非常重要的一环和核心网络等实现网络切片编排的协同，共同构建智能化的网络。

网络是基础，大家希望看到更多5G的业务和应用，在工信部指导下，中国信息通信研究院和5G推进组沟通举办了“第二届绽放杯5G应用大赛”，包括八个专题赛和五个区域赛，在座很多省份和行业企业也参与到大赛中，一共有3700多个参赛项目，也有很多优秀作品的出现。通过大赛可以看到了3+4+X的体系，三应用方向，包括产业的互联网、产业数字化和政府数字化的治理，四大通用技术，高清、AR、VR和无人机、机器人，千行百业的发展，应用发展，包括医疗、工业互联网、交通、娱乐、教育和前年相比有了更大的发展，这些领域也预期作为第一波实现5G商业应用的最为关注的领域。

5G+工业互联网一直以来是部里高度关注的，得到产业界大力的支持，今年工信部发布了针对5G+工业互联网的工程，搭建系统化能力的同时也提出要打造五个内网建设公共服务平台，以及十个重点行业、二十个典型工业的应用场景。在地方大家对5G的建设特别是应用和产业带动各方面高度关注，出台了一系列的相关政策，其中工业领域大部分是非常重要的领域，可以看到在全国也形成了两区、三带和多点的分割布局。

5G+工业互联网的发展也是随着5G技术和工业领域自身数字化发展的进程，由近及远的发展，当前涉及到高清视频、工业视频的应用最为先期可以成熟的，远期包括远程控制会随着5G增强技术的发展会和工业进行更好的结合。5G+工业互联网很多时点，在这些场景中仍然有新的业务模式、一些技术和产业，包括5G的工业模组、面向专业和行业网络架构，以及包括无线技术的上下配比和关键性能的需求，这些都需要在后续工作中继续推动。

发展和安全是同步推进相互促进缺一不可的，在5G标准成熟发布的同时，5G安全技术标准也在同步的推进，在5G第一版本重点针对三大领域中的增强宽带进行了安全标准的定义，在即将完成的5G第二版本，R16，重点针对移动物联其他的场景，在安全功能的增强、网络架构和虚拟垂直行业方面做进一步的完善实现了整体物联网的安全技术。

今年欧盟和美国相继发布了关于5G安全方面的报告，一方面看到5G安全成为各国高度关注的领域，5G的产业链和应用场景进一步的扩大，也使得产业链各方共同有责任来推动5G安全。其中各国逐步的开展5G安全的评估工作，目前GSMV和3GPP在安全技术规范和设备的检测管理方面，形成了一套比较一致的测试体系。5G推动组也专门了安全工作组，希望推动打造5G设备的安全测试标准和体系，构建透明公正的全球共识的5G安全的测评模式。

5G的技术和标准是一直在持续不断的发展，随着它的发展，能够支撑的行业应用和场景和新的应用越来越广阔，在它的第二版本，即将在2020年3月发布的V16版本里，5G增强技术会对行业应用能力持续的提升，会正式发布完整版的低时延、高可靠场景的5G技术，在此技术下能够面向电力、工业自动化、实现低时延、高可靠的传输，在工业互联网领域5G将能够透明很好承载工业以太网的协议，在车联网领域也会制定5G-V2X的技术标准。

与此同时，在一个版本的完成后，又会展望一个新的更下一个阶段，面向2020年第三个5G的版本，这个版本中有很多拓展，包括更高精度的定位，达到0.2米的定位精度，也会出现MMTC，大连接的场景下，一方面对带宽要求很高也是大连接的需求，全面推出技术R17方案。

今年是四年一次的5G大会，频谱不容置疑是无线移动通信技术发展的基础，在大会上取得的一系列的成果也为5G的发展奠定了很好的基础，一方面在2018、2019年各国密集发布了5G的规划和5G的频率许可的年份，现在已经有30多个国家已经完成了5G相应的规划，而且是多个频段，各国频率共识来看和我国也非常的契合。大会上中国代表团也取得了很好的成绩，一是对于毫米波经过大会被确定为5G在全球毫米波频段全球统一的核心频段，此外在37到43以及66和其他的普段作为全球和部分国家的毫米波的应用。大家会对下一个四年会设定很多新的议题，在中国和其他国家共同推动下，一个拓展的中频的频率新的议题也纳入到新的研究周期中，包括3.6到3.8，以及6到7G的频段，这些都为5G以及5G增强技术后续发展奠定了很好的基础。

2019年踏上了5G的旅程，2020年将是5G在我国大规模网络化建设，也是应用不断繁荣和终端快速普及的一年，也希望在2020年大家能够感受到5G更多精彩，也希望5G的发展有无限的空间，大家能够拥抱5G、不断实现在社会和经济发展的愿景。