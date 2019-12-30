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5G频谱拍卖价格失控，台湾官方怂了

2019/12/30 11:11:13来源：C114中国通信网作者：南山责编：骑士评论：

据台湾媒体报道，截止到上周四，台湾5G第一阶段频谱竞标已经进入第13天，竞价达到130个回合，即使进入第二阶段的加速机制，金额仍在不断加码，目前已突破700亿新台币大关，为703亿新台币（约合163.5亿人民币）。

业界预期，5G频谱竞标价格将突破1000亿新台币。这一数字将超过台湾媒体之前统计的五大运营商可以动用的资金总额。

此前，台湾地方政府将竞标底价设置为300亿新台币，预算拍卖收益为400亿新台币。几大运营商表示不满，认为价格过高，台湾地方政府一方面表示理解，另一方面加价40亿新台币，提升到440亿新台币，并设置了多重拍卖机制，确保5G频谱价高者得。

例如，运营商可以共建共享，但前提是必须有频谱，所以，即使价格再高，运营商也只能咬牙死撑。

但是，面对仍未结束、不断高涨的拍卖价格，台湾官方怂了。

通讯监管机构NCC担心，台湾5G频谱拍卖的单价恐怕要创造世界纪录，希望运营商考虑后续的网络建设成本，不要过度投资。

一名官员表示，本次最热门的3.5Gz频段放出270MHz频谱，确实太少了，目前官方正在考虑，将超出预算的收入用来清除4.4GHz到4.6GHz频段之间的障碍，让第二次5G频谱拍卖能够提前进行。

台湾官方希望通过这个方式，给本次5G频谱拍卖降温。按照原定计划，台湾下一波5G频谱拍卖要等到3年后。

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关键词：5G频谱

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