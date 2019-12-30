【IT之家开箱】从入门到旗舰，亚马逊新款Kindle家族图赏

IT之家12月30日消息 近日，IT之家拿到了三款最新的亚马逊新款Kindle产品，分别是入门级的Kindle青春版、新款的Kindle PaperWhite以及旗舰级的Kindle Oasis，接下来就通过一组图赏来了解一下新的的Kindle家族吧。

三款包装都采用了类似的环保设计，蓝色底色，正面为产品图。

除Kindle Oasis屏幕为7英寸外，其余两款都是6英寸，新款的Kindle Oasis和Kindle PaperWhite采用了正面纯平的设计，看起来更有现代感。

Kindle Oasis的背面采用了不规则的设计，更加适合抓持，PaperWhite和入门款Kindle的背面设计类似。

今年三月份，亚马逊推出了最新的Kindle全新青春版，内置阅读灯可随意调节亮度，电子墨水屏专为阅读设计，一次充电可续航数周，内置生词提示、单词本、内置词典等多种学习工具。

在配置上，Kindle全新青春版搭载了6英寸电子墨水触控显示屏，167 ppi，内置可调节阅读灯，支持字体优化技术、16级灰度。内置4GB存储空间，机身尺寸位160毫米 x 113毫米 x 8.7毫米，重量174克。

全新的Kindle Paperwhite更加轻薄，采用了6英寸的300ppi超清纯平电子墨水屏，号称带来媲美纸书的阅读体验，强光下仍可清晰阅读。其内置阅读灯可随意调节亮度，在任何光线下均可享受舒适的阅读体验。支持字体优化技术，可进行16级灰度调节。

相较上一代Kindle Paperwhite，机身内存加倍至8GB，更可选择内存高达32GB的版本。可存储数千本图书，打造随身图书馆。

全新Kindle Paperwhite具备防水溅功能。你可以轻松享受在水边自在阅读——例如沙滩上、泳池旁或浴室里等。采用IPX8级防水设计，防护性能经60分钟、2米水深清水意外浸水耐用测试(并非为水下使用而设计)。





亚马逊Kindle Oasis第三代采用全新升级的阅读灯，可调节冷色暖色色温，更可以感应光线智能调整亮度。有专用的物理翻页按键，采用超薄金属机身，还有人体工学设计。

亚马逊Kindle Oasis第三代采用7英寸300ppi超清屏幕，使用全新一代电子墨水技术；亚马逊Kindle Oasis第三代还采用了IPX8级防水设计，拥有银灰色和香槟金两种配色。在尺寸方面，为159×141×3.4（8.3）mm，重量为188g。