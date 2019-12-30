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微信公布2019年度朋友圈十大谣言：地震躲在“生命三角”最安全、随意转发链接“会被盗取密码”在列

2019/12/30 19:51:35来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家12月30日消息 今日晚间，微信安全中心公布了2019年度朋友圈十大谣言，包括失实类与健康类等部分。

2019年度朋友圈十大谣言（失实类）：

  • 随意转发链接“会被盗取密码”

  • 4个人身上搜出200就是赌博，交警大队抓摩托车无证驾驶，抓住直接拘留

  • 地震躲在“生命三角”最安全

  • 传销将合法

  • 多地出现使用涂有“迷药”调查问卷实施犯罪的团伙

  • 登革热可以通过空气传播

  • 人工增雪含有害物质

  • 中国养老金在2035年将耗尽结余

  • “梅姨”的最新消息

  • 甘肃甘南地区的孩子们很需要衣服

需要注意的是，地震躲在“生命三角”最安全属于失实类谣言。微信安全中心表示，“生命三角”主要是加拿大人库普提出的，但并未得到全球范围内地震、救援领域专家的认可，许多国家具有公信力的机构并不采信生命三角理论。

▲谣言截图 |图源：微信

根据对加州地震生还者所作的综合统计，地震最危险的伤害因素并非轰然塌下的屋顶，而是四处乱飞的家什和碎玻璃，很多专家撰文、批驳过其不合理性。

实际上，发生地震之后，国际公认最可靠的自救方法是“伏地、遮挡、手抓牢”迅速钻到桌子下边或用靠垫捂住最脆弱的头部，手牢牢抓住桌子腿并做好桌子大幅度移动的准备。

而广泛传播的“甘肃甘南地区的孩子们很需要衣服”的谣言中，提到的联系电话号码属地并非甘肃地区，经查询该号码被标记为欺诈电话。微信安全中心表示：“通常，地区特困生资助事项一般会由当地民政部门协调处理，若需发布消息也会以部门名义，极少通过个人渠道发布。如想了解具体资助详情，建议可先查找正确的民政局、教体局、县政府的电话进行咨询。”

2019年度朋友圈十大谣言（健康类）：

  • （黑心商家卖的娃娃菜、过季蒜苔、新鲜木耳、过夜黄瓜）四种蔬菜都是致癌物

  • 突发心梗大力咳嗽能自救

  • 藿香正气水与头孢一起服用会丧命

  • 一天一片阿司匹林，有病治病没病强身

  • 猪肉有“钩虫”，煮不烂杀不死

  • 低盐饮食不健康

  • 吃点姜汁豆角、桑葚、猪肝，醒酒快还护肝

  • 喝白酒能抗癌

    美国医生协会已经找到致癌元凶是塑料

  • 维生素C与虾同吃会中毒而亡

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