微信公布2019年度朋友圈十大谣言：地震躲在“生命三角”最安全、随意转发链接“会被盗取密码”在列

IT之家12月30日消息 今日晚间，微信安全中心公布了2019年度朋友圈十大谣言，包括失实类与健康类等部分。

2019年度朋友圈十大谣言（失实类）：

随意转发链接“会被盗取密码”

4个人身上搜出200就是赌博，交警大队抓摩托车无证驾驶，抓住直接拘留

地震躲在“生命三角”最安全

传销将合法

多地出现使用涂有“迷药”调查问卷实施犯罪的团伙

登革热可以通过空气传播

人工增雪含有害物质

中国养老金在2035年将耗尽结余

“梅姨”的最新消息

甘肃甘南地区的孩子们很需要衣服

需要注意的是，地震躲在“生命三角”最安全属于失实类谣言。微信安全中心表示，“生命三角”主要是加拿大人库普提出的，但并未得到全球范围内地震、救援领域专家的认可，许多国家具有公信力的机构并不采信生命三角理论。

▲谣言截图 |图源：微信

根据对加州地震生还者所作的综合统计，地震最危险的伤害因素并非轰然塌下的屋顶，而是四处乱飞的家什和碎玻璃，很多专家撰文、批驳过其不合理性。

实际上，发生地震之后，国际公认最可靠的自救方法是“伏地、遮挡、手抓牢”迅速钻到桌子下边或用靠垫捂住最脆弱的头部，手牢牢抓住桌子腿并做好桌子大幅度移动的准备。

而广泛传播的“甘肃甘南地区的孩子们很需要衣服”的谣言中，提到的联系电话号码属地并非甘肃地区，经查询该号码被标记为欺诈电话。微信安全中心表示：“通常，地区特困生资助事项一般会由当地民政部门协调处理，若需发布消息也会以部门名义，极少通过个人渠道发布。如想了解具体资助详情，建议可先查找正确的民政局、教体局、县政府的电话进行咨询。”

2019年度朋友圈十大谣言（健康类）：