小米官方盘点20个小爱同学新玩法，你喜欢哪个？

2019年即将过去，现在小米官方从2019年小爱同学的新功能中整理出了TOP20，带你一起回顾这些在过去一年中受到广泛欢迎的新功能，你最喜欢哪个呢？

截至2019年9月，小爱同学月活跃用户超过5790万，是全球最活跃的语音交互平台之一。未来，小爱同学将会持续打造更懂你的功能，并与你建立更自然的交互。

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打开地震预警

对小爱同学说“打开地震预警”，开启地震预警功能后，将进入预警演示，请试听警报音、查看支持地区说明。当周边发生强震时，手机将提前几秒到几十秒以强提示弹窗和警报声通知大家，为避险争取时间。

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小爱同学专属定制主题

小爱同学两周年特别制作，重磅推出小爱同学定制主题，对手机上的小爱同学说“小爱同学定制主题”即可体验。

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小爱同学×奔驰

小爱同学和梅赛德斯-奔驰乘用车中国研发中心展开合作，共同打造AI智能化的用车体验。奔驰车主可以在开车时远程控制家里的智能家居设备。只要说一句：“打开家里的空调”、“打开客厅的灯”，小爱同学立即给你安排！实现真正的“家车互联”。

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语音订餐

使用全新小爱同学点麦当劳时，无需来回翻找菜单，你可以直接说出你想吃什么，用语音随时修改菜品。躺在床上，动动嘴就能买到你想要的食物,就是这么方便。

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语音遥控器

无论是什么手机，只需拥有小爱同学，在小米电视登录相同账号后，小爱同学就是你的电视遥控器，你可以通过语音指令打开或关闭小米电视，还支持语音找片、选集、播放、暂停等功能。

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趣味闹钟每天都会不一样

在小爱音箱上随意设置歌曲、歌手、类型、场景、收藏歌单，早上在悠扬的音乐中醒来，天天不重样，小爱触屏音箱还支持拍摄视频作为闹钟，定制属于自己的活力清晨。

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王源TTS定制语音

只要对小米9、小米9SE上的小爱同学说“王源王源”，就能和王源畅聊，王源不仅能和你聊天，还可以帮你定闹钟、问天气、问时间哦。

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小爱同学实时查公交

在寒风中的站牌瑟瑟发抖等公交，这种酸爽的体验想必大家都有过，现在，你可以用小爱同学实时查公交，只需一句话，比如“36路车还有多久到”、“查看516路车公交线路”就可获得公交车的路线、到达时间，到了陌生的地点不认识路，也可以询问小爱同学附近的公交信息，让你出行无忧。

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语音找手机

经常丢三落四，忘了手机放在哪？现在，只需在几米内喊一声“小爱你在哪”，小爱同学就会“震动+闪光灯闪烁+屏幕播放动画”来回应你，轻轻松松帮你找回手机。（语音找手机功能目前支持小米9 Pro，更多机型覆盖中）

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新增23款机型支持语音唤醒

2019年新增Redmi Note 7、小米6、小米9SE、Redmi Note7 Pro、小米6X、小米MIX2、Redmi K20、Redmi 7A、红米手机6、小米CC9、小米CC9 Pro、小米CC9美图定制版、小米CC9e、Redmi Note 8、Redmi 7、红米6Pro、红米5Plus、小米手机5X、红米Note4X标准版、红米Note5A标准版、Redmi 8、Redmi 8A、Redmi K30等23款机型支持亮屏唤醒小爱同学，并将继续支持更多机型。可前往小爱同学APP-设置-小爱实验室-语音唤醒开启。

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小爱捷径随时随地使用

喜大普奔！小爱捷径2.0迎来全线发布，除了小米9、小米MIX3之外的小米手机，没有AI键的机型也可以使用小爱捷径2.0了。

没有AI键的小米手机、Redmi手机使用小爱捷径的方式有3种：1）对小爱同学说“捷径”；2）打开小爱同学App，进入设置，找到小爱捷径，点击创建桌面快捷方式；3）下拉MIUI通知栏并左滑，点击最末的编辑按钮，将小爱捷径拖至常用区域中。

9

全新一代小爱同学3.0交互设计

更灵动的小球设计、更出彩的引导气泡、更聚焦的内容展示、更沉浸的全屏浏览。更支持用语音指令代替传统屏幕点击，例如在音乐功能界面，对小爱同学说“第三首”、“收藏”、“我要听live版”就能轻松选歌、切歌、收藏、切换版本，能动口，就不动手！

△沉浸式交互体验

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垃圾分类功能

2019年7月1日，小爱同学正式上线垃圾分类功能，“过期药品属于什么垃圾？”、“如何正确投放湿垃圾？”、‘’食用油桶属于哪类垃圾？‘’、‘’什么是有害垃圾”...这些灵魂拷问，一句话，小爱同学统统都能给你答案。

7

新增支持网易云音乐

你们要的网易云音乐来啦～ 小爱同学3.0新增支持网易云音乐，只需进入小爱同学App→设置→默认音乐源，选择网易云音乐作为默认播放源，想听什么歌，一句话，无数音乐资源畅听无阻，尽享视听盛宴！

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声纹追剧书签和声纹识别

小米电视5上的小爱同学支持声纹追剧书签功能，通过自主注册声纹，建立声纹模型，识别家庭中的每一个人。准确识别每个家庭成员的播放历史，为他们个性化推荐内容。

Redmi小爱音箱Play支持全新小米自主研发声纹识别，通过声音就能认出你是谁，为全家每个人提供Ta喜欢的内容，听声识人更懂你。

5

声源定位就近唤醒

当你同时拥有多个内置小爱同学的设备，就可以使用这项功能，再也不用担心多个小爱同学被重复唤醒，就近唤醒功能会帮你找到唯一的那个Ta。

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AI电话助理

当你不方便接听电话的时候，小爱同学可以帮你把通话内容识别成文字，只需轻点智能生成的答复语，她就会将答复内容转化成语音，传达给对方，再也不用担心错过重要的电话。目前，AI电话助理自由输入、编辑答复语以及语音支持男声版小爱同学的新功能，开发版都已支持，请升级体验。稳定版逐步发布中，敬请期待！

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新增男声版小爱同学

小爱同学“青葱”男声声音上线后深度大家喜爱，上线内测不到两个月的时间，小爱同学男生已经“发声”超1000万次。为了更方便大家使用，我们还新增了语音切换功能，只需对手机上的小爱同学说“切换男声”、“我要蜜糖音”等，就可以随心切换小爱同学的声音。

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小爱课程表

小爱课程表功能2019年12月11日正式上线！以前上课前总是手忙脚乱找课程表，现在只需要一句话，就能实时查询课程、教室、老师信息，单双周、周末课程信息也能轻松设置。对学生党来说，这可能就是最实用的功能了吧！现在，对手机上的小爱同学说“打开课程表”，可立即体验！

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“全双工”自然连续对话

小爱同学是首个在手机上实现自然连续对话的智能语音助理。现在升级小爱同学3.0，你就可以：一次唤醒，连续对话、随时打断。从一句话的事到连续对话，小爱同学将持续打造更自然的智能语音交互。

*随时打断功能支持小米9Pro 5G版、小米9，更多机型持续覆盖中