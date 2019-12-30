内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

外媒：小米靠低价抢购击败三星拿下印度手机市场

2019/12/30 7:44:25来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家12月30日消息 据ZDnet消息，五年前，全球手机巨头、印度最受欢迎的移动终端制造商三星(Samsung)被挤下印度市场王者的宝座是难以想象的。三星品牌有着极好的用户留存率，销量可观。2016年，来自中国的科技公司小米开始进军印度市场，当时的印度并没有像小米这样的性价比手机，事实上小米手机被广泛的称为“穷人的iPhone”。

报道中称，小米的营销策略就是在线限时抢购，他们非常善于引起印度人的狂热。小米推出的100至200美元的手机，其核心配置却能与500美元的手机相媲美，这在印度市场引起了轰动。2016年，也就是小米进入印度市场的同年，小米手机的市场份额飙升至3%，但与三星25%的市场份额相比，依然微不足道。由于当时印度的线上商城较少，当时只能严格在线抢购的小米就被印度消费者视为一个有趣的公司——一个“叛逆的”、有点便宜的、与三星不太一样的公司。

小米的低价抢购策略在印度是非常成功的，目前小米手机约占印度市场28%的市场份额，而三星的市场份额则约为25%至26%。现在的印度市场，超过66%的手机品牌被中国厂商击败并沉沦，但小米是第一个以如此低廉的价格却能提供诸多令人“眼花缭乱”的产品的手机制造商，以至于印度消费者都不敢相信自己的眼睛，他们涌向Flipkart（印度电商）快速点击鼠标希望能够成为少数抢到小米手机的人——要知道，成千上万的手机仅8秒便已售罄。

在不费吹灰之力拿下线上市场之后，小米开始部署印度线下市场。2017年，小米开始在大型电子零售商那里开设“快闪店”，并将自己的手机与其他品牌的手机一起出售，以增加自己的营收，之后小米开始部署小米之家/小米授权店。通过这种方式，小米公司成功地拿下了印度二线和三线城市的市场份额，且无需像三星在营销上花费大量资金。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：小米印度

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有