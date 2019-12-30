外媒：小米靠低价抢购击败三星拿下印度手机市场

IT之家12月30日消息 据ZDnet消息，五年前，全球手机巨头、印度最受欢迎的移动终端制造商三星(Samsung)被挤下印度市场王者的宝座是难以想象的。三星品牌有着极好的用户留存率，销量可观。2016年，来自中国的科技公司小米开始进军印度市场，当时的印度并没有像小米这样的性价比手机，事实上小米手机被广泛的称为“穷人的iPhone”。

报道中称，小米的营销策略就是在线限时抢购，他们非常善于引起印度人的狂热。小米推出的100至200美元的手机，其核心配置却能与500美元的手机相媲美，这在印度市场引起了轰动。2016年，也就是小米进入印度市场的同年，小米手机的市场份额飙升至3%，但与三星25%的市场份额相比，依然微不足道。由于当时印度的线上商城较少，当时只能严格在线抢购的小米就被印度消费者视为一个有趣的公司——一个“叛逆的”、有点便宜的、与三星不太一样的公司。

小米的低价抢购策略在印度是非常成功的，目前小米手机约占印度市场28%的市场份额，而三星的市场份额则约为25%至26%。现在的印度市场，超过66%的手机品牌被中国厂商击败并沉沦，但小米是第一个以如此低廉的价格却能提供诸多令人“眼花缭乱”的产品的手机制造商，以至于印度消费者都不敢相信自己的眼睛，他们涌向Flipkart（印度电商）快速点击鼠标希望能够成为少数抢到小米手机的人——要知道，成千上万的手机仅8秒便已售罄。

在不费吹灰之力拿下线上市场之后，小米开始部署印度线下市场。2017年，小米开始在大型电子零售商那里开设“快闪店”，并将自己的手机与其他品牌的手机一起出售，以增加自己的营收，之后小米开始部署小米之家/小米授权店。通过这种方式，小米公司成功地拿下了印度二线和三线城市的市场份额，且无需像三星在营销上花费大量资金。