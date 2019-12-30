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腾讯代理《多多自走棋》将上线“三倍快乐”模式

2019/12/30 21:01:47来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家12月30日消息 今日，《多多自走棋》游戏官方表示，自走棋即将上线“三倍快乐”模式。此前，他们曾耗费许多的精力开发过一版“快速场”模式，但在内部测试版出来后便迅速遭到否决。

《多多自走棋》官方表示，他们反复思考后得出结论，快速模式是为了满足玩家的短时间游玩需求，并仍能从中获得成吨的乐趣。他们表示“快速场”模式存在对于时间的把控失败、逆风取胜难度高以及因缩短时间而压缩了部分操作时间的问题，因而他们放弃了旧版本并迎来了全新的“三倍快乐”模式。

据介绍，快速模式调整了棋子的升星机制。升星和梦境模式的以德服人相同，两枚相同一星棋子即可得到两星棋子，两枚两星棋子即可合出三星棋子。运气足够好的玩家在第一回合就可能会拥有三星棋子，但其他玩家在紧接着二三回合也可能也拥有三星棋子。同时，此模式中的一些强势卡牌将被控制出厂的概率。

通过取消研读棋谱和野怪回合在最大的程度上缩短游戏时间的同时，快速模式将在奇数回合自动产出无需合成的装备（除首回合外），偶数回合自动升级人口，全员在14回合的时候会到达上限10人口。

官方表示，一切模式名均为拟定用名，目前，该模式有一些细节还在商讨阶段，预计快速场将在一月的版本更新中上线。

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关键词：多多自走棋

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