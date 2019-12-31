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花旗：苹果AirPods/Apple Watch销售强劲，将继续推动股价上涨

2019/12/31 6:43:36来源：新浪科技作者：-责编：骑士评论：

北京时间12月31日消息，花旗银行分析师吉姆-苏瓦（Jim Suva）周一表示，当苹果公司公布其2020财年第一季度财报时，AirPods和Apple Watch的强劲销售将给投资者带来“惊喜”。

苏瓦称，这就是为什么苹果股票明年将继续朝着他300美元目标价走高的原因。

苏瓦表示，AirPods Pro在假日购物季节供不应求不是由于制造问题引起的。“实际上是由于需求旺盛，公司生产跟不上。”

他表示，人们对AirPods Pro的需求紧随Apple Watch Series 3之后。Apple Watch于2017年首次发布，起价低，约199美元，因此对青少年和追求低价的消费者很有吸引力。

“当苹果公司下次公布财报时，可穿戴设备销售将是最大的惊喜，”该技术分析师说。

苹果公司预计将于2月4日发布2020财年第一季度财报，该财季涵盖2019年的假日购物季。

苹果公司今年10月份公布的财报显示，可穿戴设备领域的增长幅度约为50%，其中包括AirPods，Apple Watch和Beats品牌耳机。

这是苹果公司连续第二个季度实现该领域增长。苹果公司也向分析师表明该公司可以继续创新，而不是固守旗舰iPhone手机。在最近的财报中，iPhone销量一直在下降。

苹果股价周一上涨近1%，至每股约292美元。年初至今，该股上涨了约84%，是道琼斯工业平均指数中表现最好的股票。

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关键词：AirPodsApple Watch苹果

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