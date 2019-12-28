分析师：苹果明年将继续领跑FAANG，还有20%上涨空间

美国著名研究型风险投资公司Loup Ventures预测，苹果公司明年将继续领涨大型科技股，2019年苹果涨幅超过80%，预计2020年还将再上涨20%。

分析师吉恩·蒙斯特（Gene Munster）罗列了可能在未来12个月提振苹果股价的多项因素，包括Apple Watch和其他“可穿戴设备”的持续增长，令人振奋的5G技术。预计2020年下半年推出的5G iPhone会是一个积极的催化剂，特别是考虑到2019年的比较基数时。

Loup计算得出，如果苹果的估值与其他科技巨头相似，其“公允价值”将在350美元至400美元之间，而周四该股收盘价为289.91美元。Loup预测，350美元的基本估值“可以在2020年实现”，这表明其上涨空间接近21%。“在2021年的某个时候”可以达到400美元。

蒙斯特在致客户的信中表示：“到2020年，投资者将开始认识到苹果将硬件和服务的结合是一种具有高预见性和粘性的业务”，从而保证了该股更高的估值。他预测2020年苹果将再次成为FAANG中表现最好的股票，所谓FAANG是指Facebook、亚马逊、奈飞、苹果、以及谷歌母公司Alphabet这五只股票。

今年到目前为止，苹果已经上涨近84%，料将实现2009年以来最大年涨幅。今年，该股表现轻松超越了FAANG中其他股票。另外四只股票中，Facebook涨幅接近60%，亚马逊和奈飞上涨不到25%。

Loup预测：明年，可穿戴设备业务将比Mac更大，Apple Watch的国际潜力为其带来“巨大增长空间”。