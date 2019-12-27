苹果股价今年上涨84%，推动美科技股创10年来新高

据国外媒体报道，自金融危机复苏以来，在即将结束的2019年，科技股的表现应该是最好的一年。

随着12月份即将结束，由70个成员组成的“标准普尔500信息技术（IT）指数”在2019年上涨了48%，这是该指数自2009年跃升60%以来表现最好的一年。

十年前的不同之处在于，该科技指数正从2008年回落，当时暴跌44%，创造了买入机会，并为所谓的“死猫反弹”铺平了道路。

而这一次，科技股在2018年仅下跌1.6%，并在2019年反弹至新高，这表明最新的涨势得到了标准普尔500 IT指数企业财务状况增强和对更广泛经济的乐观情绪的支持。

今年，领涨该指数的是一批半导体制造商和芯片设备公司，另外还有苹果公司。

需要指出的是，这一指数不包括互联网公司。因此，FANG（Facebook、亚马逊、Netflix和谷歌）股票并不在该指数内。即便如此，在上述四大股票中，只有Facebook的表现超过了标准普尔500 IT指数，而其他每只股票的表现都落后了至少18个百分点。

资产管理公司Longbow Asset Management首席执行官杰克·多拉希德（Jack Dollaride）对此表示：“今年FANG的交易情况并不理想，而其他科技公司迎头赶上。其中很大一部分原因是，消费者对移动技术的渴求愈加强烈。”

截至本周四收盘，芯片制造商AMD是标准普尔500 IT指数中涨幅最大的公司，飙升153%。紧随其后的是半导体设备制造商LAM Research，涨幅为117%。同样为芯片行业供货的KLA上涨100%，而iPhone射频技术供应商Qorvo劲升94%。

此外，苹果公司的表现也十分强劲，在标准普尔500 IT指数中排名第八，上涨了84%。鉴于其庞大的规模，这家iPhone制造商到目前为止是该指数上涨的最大贡献者。

虽然智能手机市场日趋饱和，人们也一直担心iPhone不能变得更好或更强大，但苹果继续以新的功能和选项吸引消费者。有据报道，苹果明年将推出更多iPhone机型，有的屏幕尺寸更大，有的更小。

10月份，苹果iPhone销量预计下滑了9%，这意味着着与前几个季度相比有所改善。另外，CEO蒂姆·库克（Tim Cook）对今年圣诞购物旺季期间的表现表示乐观。

除了用先进的摄像头技术、更长的电池续航时间和升级的扬声器来支撑iPhone之外，苹果还创造了另一项快速增长的业务：得益于Apple Watch和AirPods的流行，可穿戴设备部门在最近一个季度的销售额比去年同期增长了50%。

毫无疑问，这一切对Qorvo和AMD等苹果供应商而言是个利好。Qorvo约1/3的收入依赖于苹果，而芯片制造商AMD为一些苹果iMac和MacBook Pro提供图形处理器。此外，Skyworks股价今年已上涨82%，在标准普尔500 IT指数中排名第九，其一半的收入来自向苹果及其各种代工制造商销售移动芯片。

为苹果提供内存技术的美光科技在该指数中涨幅排名第14位，上涨74%。

多拉希德称：“这是一个苹果的世界，我们很幸运地生活在其中。”

5G来临

在芯片设备市场，LAM和KLA正受益于包括苹果在内的趋势，但也延伸到更广泛的移动设备爆炸增长。随着全球为5G高速网络做准备，制造商正在开发更多联网设备，意味着需要更多的微处理器。

为了满足这一需求，英特尔、三星和台积电等大型芯片制造商正在增加从顶级供应商那里购买设备的支出。

2015年，LAM和KLA曾同意以106亿美元的价格合并，但由于反垄断担忧，该计划被取消。如今，LAM即将创下自2003年以来最好的一年，而KLA也在享受自1999年以来最大的年度涨幅。

KeyBanc资本市场分析师韦斯顿·特威格（Weston Twigg）上个月在一份关于LAM的报告中称：“随着计算应用超出了PC、手机和平板电脑，我们可能进入一个为期10年或更久的半导体行业扩张期。”为此，特威格建议买入LAM股票。他说：“5G将带来更多的联网设备。”

除了消费电子产品，标准普尔500 IT指数还从正在进行的云计算趋势中获益。

在Azure云基础设施和Office 365应用程序增长的推动下，微软股价今年已攀升56%，推动该公司市值达到1.2万亿美元，在美国公司中仅次于苹果的1.29万亿美元。

此外，近几年从传统套装软件向云端转型的两家公司Adobe和Autodesk涨幅均超过43%，而上月刚刚加入该指数的云IT服务提供商ServiceNow股价更是上涨了61%。

哪些看跌？

有涨也有跌。DXC Technology是该指数中跌幅最大的，突显出一些企业在适应云计算浪潮的难度有多大。该公司成立于两年前，由惠普的企业服务部门与计算机科学公司(Computer Sciences Corp.)合并而成，继8月份单日暴跌30%后，今年已下跌30%。在公布季度收益时，DXC提供了令人失望的营收和利润预测，这反映出该公司的外包业务恶化。

但不管怎样，在该指数的70个成员中，只有7个成员今年可能出现赤字。进入2020年，它们上交一份满意财报的压力会越来越大，尤其是对于那些增长最快的公司。

金融数据服务商FactSet的数据显示，标准普尔500 IT指数的市售比为5，为2000年以来的最高水平。苹果目前的市盈率处于历史高位，而微软股价相对于过去几年的平均水平来说相对较高。

考虑到围绕全球贸易、全球经济和11月大选所产生的一些不确定性，该行业当前的上涨势头在明年能否抵御所有宏观逆风，还让我们拭目以待。