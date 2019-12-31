王者荣耀S18赛季即将来袭：峡谷调整、修改暴君击杀奖励、段位继承

IT之家12月31日消息 王者荣耀S17赛季快要结束了，现在王者荣耀官方曝光了第一手资料。新版本来袭，S18赛季将开启。

玄雍资料片即将上线

2020年玄雍资料片“强者之路”，将在1月上线。探秘玄雍，召唤师们敬请期待吧！（话说蒙犽和镜姐姐的身高差有点萌~）

S18赛季探索主题

新赛季继承了凤仪之诏主题

晦日之期，天地晦暗不明~

长安设明灯千盏为山河增色!

女帝特赐凤仪之诏，筹办“灯会夺魁”，酉时日入，千灯齐明。

凡宴游会参与者，皆可凭所寻的凤鸟纹样物件，获得相应嘉赏！

S18赛季，探索入口直接展示在排位赛界面，达成里程碑即可解锁物件获得加奖励，等你一起来探索！

S18赛季限定皮肤

方若棋盘，圆若棋子，围棋法天象地，又以黑白子代表混沌。弈星携凤仪之诏前来，擂台上以黑白子列阵对敌，布局变幻莫测、落子奇诡难知，观之如观混沌，是曰“混沌棋”。

S18赛季限定皮肤：弈星-混沌棋

S18赛季段位继承

下面是S18新赛季的段位继承，召唤师们快对照下表，看看自己新赛季将是什么段位吧~

王者峡谷调整

王者荣耀新版本的调整，希望进一步加强区域特色营造，主要在对线分路及野区上进行了调整，快来看看都有哪些变动吧？

对线分路调整

通过对线分路调整，希望能让对抗路等级优势更加明显，配合中路的收益补充和发育路的经济优势，让各区域的特色更加凸显。

>>对抗路<<

取消对抗路远程兵的生命回复效果，调整为额外经验兵，突出对抗路前期的等级优势。

>>中路<<



中路河道之灵生命减少至与边路河道之灵一致，补充中路收益。

>>主宰先知/主宰<<



调整主宰先知刷新时间点和间隔，同比降低主宰先知、主宰及主宰先锋的基础生命和攻击。并调整击杀收益，改为以经验为主。

另外，也可通过主宰先锋来压制对方经验，击杀主宰先锋的经验远低于一波正常兵线~

>>暴君/黑暗暴君<<

调整暴君刷新间隔，修改暴君击杀奖励，改为以金币为主。

野区调整

提升打野玩家单位时间内的经济收益并可空余出更多时间；红Buff效果加强，平衡红开和蓝开的打野效率 ；风暴龙王Buff效果调整，护盾效果优化并增加推进能力

>>小型野怪/中型野怪<<

（腥红石像、蔚蓝石像）

提升打野玩家单位时间收益，野怪的刷新间隔提高，血量和攻击小幅提升，但同时提高所有野怪的收益，增加刷新间隔，可以让打野有更多时间做其他战术决策。

>>腥红石像Buff<<

红Buff效果加强，普攻造成的减速效果小幅提升，普攻造成的灼烧真实伤害也获得了提高，平衡红开和蓝开的打野效率。

>>风暴龙王<<

风暴龙王获得感电雷击效果增强，雷电护佑效果调整为脱战刷新，加强风暴龙王BUFF带来的护盾效果及推进效果。

防御塔调整

小幅提升防御塔血量，对冲部分关卡节奏的提速。