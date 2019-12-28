王者荣耀英雄李元芳新皮肤太空鼠曝光：发射小火箭

IT之家12月28日消息 今天，王者荣耀游戏官方微博宣布了疑似李元芳太空人的新皮肤，看起来属于宇航员系列。据爆料，王者荣耀S18赛季的80级战令皮肤已经确定是李元芳新皮肤，但是没想到的是一款类似于鲁班的宇航员皮肤，李元芳化身为太空鼠的样子非常萌，应该会有电玩的特效。

王者荣耀官方在微博提示：

“今天，天气晴，疑似发现一只太空...喵？” ——摘录自航天交流·探索大使·鼠的日记 “当你抬头仰望，我就在那里。”

下面是王者荣耀英雄李元芳初代介绍：

他爱长安，这个包容他的地方。若大唐盛世将遇危急，他愿尽自己所有力气去护它周全，即使是一辈子。

密探谛听 冷却值：0消耗：0

被动：元芳可爱的大耳朵可以帮助元芳周期性谛听周围的动向，获得并捕捉敌方英雄的踪迹，获得敌方视野1秒，对同一单位6秒生效一次。同时李元芳可以识破野怪的弱点，所有的攻击会对野怪额外造成40%的真实伤害。

谍影重重 冷却值：10/9.6/9.2/8.8/8.4/8消耗：60

元芳使用暗印标记敌方目标，最多持续4秒，4秒后爆炸对范围内敌方造成100/120/140/160/180/200(+65%物理加成）点物理伤害，元芳对该目标的普通攻击会叠加暗印标记，最多叠加4层，每层印记会额外造成100/120/140/160/180/200(+65%物理加成）点物理伤害，叠加满4层会立即引爆暗印；释放技能时元芳会增加40%攻击速度和75点攻击距离，持续4秒。

刃遁 冷却值：12/11.2/10.4/9.6/8.8/8消耗：80

元芳向指定方向放出飞轮，同时施展鬼魅身法在终点现身接住飞轮，移动时元芳将无法被选中，飞轮会对敌人造成200/220/240/260/280/300（+50%物理加成）点物理伤害并减少50%移动速度，持续2秒；经过的地面留下燃痕，持续2.9秒，对路径上的敌人每0.25秒造成80/88/96/104/112/120（+20%物理加成）点物理伤害并减少50%移动速度。

无间刃风 冷却值：36/30/24消耗：130

元芳平扔出飞轮到指定位置旋转卷起利刃风暴，利刃撞击目标中造成215/275/335（+75%物理加成）点物理伤害，持续5.4秒，对范围内的敌人每0.5秒造成75/93/111（+30%物理加成）点物理伤害并减少50%移动速度，内圈会受到双倍的刃伤；刃伤也可叠加暗印层数。

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