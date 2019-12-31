官宣！谢霆锋成《贪玩蓝月》2020“船新”代言人

IT之家12月31日消息 贪玩蓝月官方今日宣布，谢霆锋成为《贪玩蓝月》2020“船新”代言人。

资料显示，《贪玩蓝月》是浙江盛和开发，贪玩游戏发行的一款游戏，采用2.5D图像技术，通过即时的光影成像技术，营造亦真亦幻的游戏世界。除了谢霆锋之外，此前的代言人张家辉凭借不太标准的普通话带火了这款页游——“大家好，我系渣渣辉，给大渣推荐一款曹好碗的游戏，探碗懒月，你没有玩过的船新版本，挤需体验三番中，你就会干我一样，爱向介款游戏”。